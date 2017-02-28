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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة تثير دهشة أرباب العمل

عاطفيا: تستعيد مع الشريك ذكريات الماضي، وتستحضر أسرارًا باتت اليوم مضحكة

صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك وابتعد عن صب غضبك على الآخرين

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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