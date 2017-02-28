حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تترك انطباعا سيئا مع بعض زملائك بسبب تعاملك بتكبر وأنانية، من جهة أخرى عليك أن تضع المزيد من التركيز في تنفيذ مهام العمل وذلك حتى لا تقع في أي أخطاء



عاطفيًا: عدد من المشاكل في الطريق إليك مع الشريك وذلك بعد أن تصلك عدد من المعلومات التي ستثير التوتر والقلق بالعلاقة



صحياً: الكسل يسيطر عليك، وهو ما يمنعك من ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، عليك أن تكون أكثر حماسة لأخذ خطوة جادة للعودة مجدداً إلى الرياضة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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