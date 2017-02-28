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عودة وحش الهواتف المحمولة "3310" إلى الأسواق مرة اخرى ولكن بشكل ومميزات جديدة

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عودة وحش الهواتف المحمولة "3310" إلى الأسواق مرة اخرى ولكن بشكل ومميزات جديدة عودة وحش الهواتف المحمولة "3310" إلى الأسواق مرة اخرى ولكن بشكل ومميزات جديدة

أعلنت الشركة العالمية المسئولة رسميا عن تطوير منتجات الهواتف المحمولة التابعة لشركة نوكيا العالمية عن بدء الإستعداد لعودة الهاتف الذي كان الأكثر انتشارا عام 2000 وهو “3310” إلى الأسواق العالمية والمحلية مرة أخرى وحتي وقتنا الحالي مازال الكثير من الناس ينتظرون عودته.

 

حيث كان هذا المحمول هو الأكثر تداولا على مستوى العالم منذ أكثر من 17 عاما وقد أعلنت هذه الشركة من خلال مهرجان برشلونة الدولي أنه قد تم إعادة إنتاج هذا الهاتف بصورة جديدة ولكن بنفس المميزات السابقة حيث أنه يحتوي على كاميرا واحدة من الخلف بالإضافة الى مفاتيح التحكم المعتادة ولكن مع بعض التحديثات.

 

أما بالنسبة للشكل العام فقد تم تزويده بشاشة 2.4 بوصة ملونة ولم تفقد الشركةأهم ما كان يميزه وهو قوة البطارية حيث قد تم تزويده ببطارية صالحة للإستخدام لمدة لا تقل عن 22 ساعة إستخدام متواصل أما بالنسبة لإستخدام الانترنت فقد تم تجهيزه لإستخدام الإنترنت بسرعة الجيل الثاني ومن المتوقع أن يتم طرح هذا الهاتف في ثوبه الجديد خلال الأيام القليلة القادمة بجميع الأسواق المحلية والعالمية.

أما بالنسبة لأسعار هذا الهاتف فقد صرحت الشركة المنتجة له أنه تم الإتفاق على أن يكون سعر تداوله بالسوق العالمية حوالي160 دولار اي ما يعادل 2500 جنيه مصري بسعر الدولار الحالي داخل الأسواق المحلية ومن المتوقع أن يسجل هذا الهاتف نفس ما سجله من نجاح قبل سبعة عشر عاما.

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رئيس قسم الأخبار