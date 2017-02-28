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بالصور || نيلى كريم على فراش المرض بعد نقلها الي المستشفي اثر تعرضها لأزمة صحية

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بالصور || نيلى كريم على فراش المرض بعد نقلها الي المستشفي اثر تعرضها لأزمة صحية بالصور || نيلى كريم على فراش المرض بعد نقلها الي المستشفي اثر تعرضها لأزمة صحية

لا شك أن الفنانة نيلى كريم استطاعات خلال فترة قصيرة أن تصبح من بين اهم بنات جيلها من الفنانات الصاعدات إلى النجومية نظرا لموهبتها الكبيرة والتي اشاد بها العديد من النقاد وأيضا شعبيتها لدى الجماهير قامت الفنانة بشرى بنشر صورة حصرية للفنانة نيلي كريم وهى على فراش المستشفى التي نقلت إليها مؤخرا نظرا لحالة الإعياء الشديد الذي الم بها مؤخرا نتيجة تصويرها مسلسلها الجديد "لأعلي سعر" والذي سوف يتم عرضه خلال موسم شهر رمضان القادم ويكون من بين الأعمال المنافسة على كعكة المشاهدة خلال هذا لعام والذى من المنتظر ان يتصدر نسبة مشاهدة عالية خلال عرضه كما جرت العادة فى المواسم الرمضانية السابقة .

وقد علقت الفنانة بشرى على الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلة : "أنا بطمن كل جمهور نيللي كريم انها بخير بس محتاجة شوية راحة من الإجهاد اللي تعرضتله أثناء تصوير مسلسل لأعلى سعر …نيللي تعبت أثناء التصوير من كام يوم و انا عديت عليها في المستشفي و انا رايحة التصوير عشان اطمنكم عليها و عشان محدش يفكر يفتي و يقول أخبار مش صحيحة…الف سلامة حبيبتي" .
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وقد انهالت التعليقات من قبل محبي الفنانة نيلي كريم والتي جاء الكثير منها بالدعاء لها وبالشفاء العاجل جدير بالذكر أن الفنانة نيللى كريم قدمت العام الماضي وخلال شهر رمضان مسلسل سقوط حر وكان بالمشاركة مع الفنان احمد وفيق والفنانة فريال يوسف والفنان محمد فراج حيث تدور أحداثه حول سيدة مصابة بالاضطراب النفسى ويتم إتهامها فى جريمة قتل زوجها وسقيقتها ولاقى العمل نجاح كبير فورا عرضه حيث أصبحت نيلي كريم من الفنانات التي يتشوق الملايين لمشاهدة أخر أعمالها الفنية .

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رئيس قسم الأخبار