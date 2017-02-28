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حالات تسمم بين طلبة مدرسة ابتدائية اليوم

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حالات تسمم بين طلبة مدرسة ابتدائية اليوم حالات تسمم بين طلبة مدرسة ابتدائية اليوم

شهدت محافظة الشرقية وتحديداً منطقة العباسة التابعة لمدينة أبو حماد حاله ذعر ورعب بين الأهالى بعد ورود أخبار بحالات تسمم لأبنائهم ذوى الأعمار من 6 الى 10 سنوات، وتم نقل الحالات إلى مستشفى ابوحماد العام وتم إسعاف بعضهم، والآخرين تم حجزهم للمتابعة، ولم يصدر أي تقرير من وزارة الصحة عن سبب تلك الحالات.

كما أكد البعض ان الأطفال تناولوا حلويات خارج المدرسة "عصير بودرة" ، وهو ما جمعهم حسب شهادة الأطفال المصابين، فيما ادعى البعض الأخر أن حالات التسمم نتيجة تناول بسكوت المدرسة والذى يتم تسليمه للأطفال، ونحن فى انتظار تقرير وزارة الصحة للوقوف على أسباب التسمم.

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رئيس قسم الأخبار