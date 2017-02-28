إنخفاض غير متوقع في أسعار السكر والزيت بالسوق المحلي

سمر العشري

أكدت بعض المصادر التجارية والاقتصادية ايضا انه قد شهد السوق المحلي ابتداء من اليوم انخفاضا هائلا في اسعار السكر المعبأ والسايب ايضا كما انه انخفض سعر الزيت مما جعل الاقبال يزداد بقوة على هاتين المنتجين خاصة داخل المنافذ المدعمة وقد اكد بعض التجار الى ان هذا الاقبال ادى الى انخفاض الكميات المتواجدة بالاسواق .

من هنا طلب بعض التجار توفير هذه السلع داخل المنافذ وقد اكدت المصادر التجارية الى ان سعر طن السكر قد انخفض ليصل الى 10775 جنيه للطن بعد ان كان وصل الى 11100جنيه للطن اثناء الفترة الماضية ونتيجة لهذا الانخفاض الملحوظ فان سعر كيلو السكر قد انخفض داخل مخلات التوزيع ليصل الى 9 جنيهات للكيلو بعد ان كان وصل الى 13جنيه للكيلو .

بالنسبة للزيت فان طن الزيت انخفض ليسجل 16000جنيها بعد ان كان يتم تداوله بسعر 16900جنيه للطن اي انه تم خفض حوالي 900 جنيه للطن وقد نتج عن ذلك ايضا انخفاضا ملحوظا في سعر كيلو الزيت داخل المنافذ المعتمدة ليصل سعر الكيلو الى 17جنيه بعد ان كان وصل سعر الكيلو الى 21 جنيه ولذلك فان جميع التجار لاحظوا حالة رواج شديدة لهذه السلع منذ اول يوم مما ادى الئ حدوث عجز في تواجد هذه السلع بمنافذ البيع ولذلك فقد قام كثير من اصحاب المنافذ بطلب توفير كميات كبيرة من هذه السلع نظرا للاقبال الشديد عليهم بعد اعلان هبوط الأسعار.

شبكةعيونالإخبارية

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