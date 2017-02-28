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مخاوف إسرائيلية من مساهمة مصر في تصنيع المركبة القتالية Panthera T6

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مخاوف إسرائيلية من مساهمة مصر في تصنيع المركبة القتالية Panthera T6 مخاوف إسرائيلية من مساهمة مصر في تصنيع المركبة القتالية Panthera T6

أكد تقرير إسرائيلي مخاوف دولة الاحتلال من شراء مركبات قتالية جديدة.
 
وقال موقع "يسرائيل ديفينس" المقرب من الدوائر الأمنية الإسرائيلية، اليوم ، إن مصر تنوي شراء نحو 3 آلاف مركبة قتالية من طراز Panthera T6 من إنتاج شركة مينرفا في دبي.
 
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن جزءًا من تلك المركبات من المقرر أن يتم إنتاجه في مصر من خلال شركة Eagles Defence International Systems المصرية، وسيتم تخصيص المركبات للجيش والشرطة.
 
واستطرد أن نموذج المركبة المذكورة مأخوذة من هيكل السيارة تويوتا لاند كروزر 79، والنسخة المصرية تشمل ثلاثة أبواب وتحمل ستة أشخاص.

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