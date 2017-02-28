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نجوم ''مسرح مصر'' يلجأون للسفارة المصرية بالكويت بعد تعرضهم للنصب

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نجوم ''مسرح مصر'' يلجأون للسفارة المصرية بالكويت بعد تعرضهم للنصب نجوم ''مسرح مصر'' يلجأون للسفارة المصرية بالكويت بعد تعرضهم للنصب

نشر الفنان عمر متولي –اليوم- على صفحته الرسمية على موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بأعضاء فريق ""، أثناء تواجدهم داخل أحد مطارات الكويت، في طريقهم للعودة إلى مصر.

وتضم الصورة عدد كبير من أعضاء الفريق، ومنهم "دينا محسن (ويزو)، محمد أنور، عمر متولي، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)"
 
وكتب عمر تعليقا على الصورة "مروحين مصر اخيراً بعد رحلة صعبة جدا في الكويت الشقيقة"، لافتا إلى أنهم تعرضوا لعملية نصب من مصريين وكوايتة.
 
وتابع "بس الحمد لله عدت على خير نفذنا عقدنا معاهم على أكمل وجه (رغم البواخات الكتير اللي اتعرضنالها)، وعملنا عروض حلوة جداً وفرحنا أحلى جمهور.. والسفارة المصرية هتجيب لنا حقنا قريب جدا ان شاء الله".
يُذكر أن فريق "مسرح مصر" سافروا في الأسبوع الماضي إلى الكويت، لتقديم عدد من عروضهم المسرحية هناك، وهي زيارتهم الثانية لدولة الكويت.
masrah

 

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