عاجل || ذعر بالحسينية بعد قيام 3 شباب باختطاف فتاة من منزلها أمام أهلها والمارة في الساعة الواحدة ظهراً

قام ثلاثة شباب باقتحام أحد المنازل الكائنة بقرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، واختطفوا بنتاً تدعى “دينا عبد الرحيم إبراهيم حسن” وتبلغ من العمر 19 سنة أمام أبيها وأمها وأمام المارة في الشارع، في تمام الساعة الواحد ظهراً واستقلوا سيارتهم وفروا هابين، دون أن يتمكن أحد من الأهالي بالإمساك بهم.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي مركز الحسينية بلاغًا من أسرة الفتاة المخطوفة وحرروا محضر بالشرطة رقم 5469 جنح الحسينية، وذكروا فيه أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارة رقم 34290 الإسماعيلية، وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة.