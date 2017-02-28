أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

عاجل || ذعر بالحسينية بعد قيام 3 شباب باختطاف فتاة من منزلها أمام أهلها والمارة في الساعة الواحدة ظهراً

Google+ Print
عاجل || ذعر بالحسينية بعد قيام 3 شباب باختطاف فتاة من منزلها أمام أهلها والمارة في الساعة الواحدة ظهراً عاجل || ذعر بالحسينية بعد قيام 3 شباب باختطاف فتاة من منزلها أمام أهلها والمارة في الساعة الواحدة ظهراً

 قام ثلاثة شباب باقتحام أحد المنازل الكائنة بقرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، واختطفوا بنتاً تدعى “دينا عبد الرحيم إبراهيم حسن” وتبلغ من العمر 19 سنة أمام أبيها وأمها وأمام المارة في الشارع، في تمام الساعة الواحد ظهراً واستقلوا سيارتهم وفروا هابين، دون أن يتمكن أحد من الأهالي بالإمساك بهم.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي مركز الحسينية بلاغًا من أسرة الفتاة المخطوفة وحرروا محضر بالشرطة رقم 5469 جنح الحسينية، وذكروا فيه أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارة رقم 34290 الإسماعيلية، وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار