أغرب حالات الطلاق || لن تصدق أسبابها : الزوج "أهلاوي" والزوجة "زملكاوية"

سمر العشري

ارت أحداث فيلم "محامي خلع" حول قصة ظنها البعض مجرد أضحوكة صنعت خصيصا لتصلح كفيلم كوميدي يحقق نسب مشاهدات عالية، من خلال السيدة التي تطلب الطلاق من زوجها فقط لأنه "بيشخر وهو نايم" .

كان الأمر في الفيلم عاديا، فقط أقنعنا لأنه مجرد فيلم كوميدي وربما لم يتصور الكثيرون أن السيناريو قد يتكرر في الواقع، أو أن هناك سيناريوهات شبيهة أدت إلى خراب العديد من البيوت، إلا أن هذا التقرير المجمع لبعض حالات الطلاق لأسباب غريبة يثبت أن ما عرض في الفيلم لم يكن مجرد سيناريو خيالي يخدم كوميديا الموقف، لكن الواقع يحمل أكثر من ذلك.

أغرب أسباب الطلاق التي حدثت في عدد من الدول بالفعل :

7. طلاق برسالة نصية :

طبقا لموقع «أودي» هناك زوجان تشاجرا أثناء مكالمة هاتفية، وبعد إغلاق المكالمة رفضت الزوجة الرد على مكالماته، ففوجئت الزوجة برسالة نصية من زوجها يخبرها بأنها «طالق» كما ذكر في الرسالة «حتي تتعلمي ألا تردي على مكالماتي».

والمثير في القصة أن الزوج لا يعترف بأنه طلاق رسمي ولا يزال يريد رد الزوجة، مع رفضها لأنها تظن أنها أمام الله ليست زوجته بعد هذه الرسالة.

6. لا يحب الاستحمام :

ووفقاً لموقع "العربية" الذي نشر بعض حالات الطلاق الغريبة، أبرزها عدم استحمام الزوج لمدة تزيد على شهرين! حيث يقول الزوج من باب الدفاع عن النفس، إنه مصاب بمرض جلدي نادر، مما يمنعه عن التعرض للمياه، إلا أن الزوجة لم تفقد الأمل واتجهت إلى طبيب مختص لسؤاله، حيث أكد الطبيب انه فعلا مصاب بمرض جلدي، لكن يمكنه التعرض للمياه بشكل طبيعي.

وعندما واجهت الزوجة زوجها بكلام الطبيب، أثارت غضبه، وطلقها فوراً.

5. قصر القامة :

نشر موقع "إيمريتس247" أن امرأة سعودية طلبت الطلاق من زوجها لأنه يسبب لها الإحراج مع الناس بسبب قصر قامته، كما أنها لم تكن تعرف أنه قصير في فترة خطبتهما، وعلقت على الحدث بأنها سئمت من التعليقات على شكلهما أثناء سيرهما في الشارع معاً.

4. اللينسز الزرقاء :

سيدة سعودية أخرى حسبما نشر موقع "إيمريتس247" كانت ترتدي عدسات لاصقة، بينما الزوج رأيه أنها غير مناسبة لها، ولأنها تعارضه قررا الانفصال مع تدخل من العائلتين لمنع الطلاق، لكن محاولاتهما انتهت بالفشل، وتم الانفصال بالفعل بسبب عدسات زرقاء اللون.

3. السحر وجلب الحبيب :

صاحبة هذه القصة طلبت الانفصال عن زوجها لأنه يعمل في السحر والشعوذة، كما نشر موقع "ماريب بريس" ، جيث تروي صاحبة القصة أنها ترى زوجها يعمل في أعمال منافية لمعتقداتنا، وأنه يستدرج الفتيات المتأخرات في الزواج أو الإنجاب، ويأخذ منهن بعض الأموال مقابل أن يفك لهن عقدتهن، وعندما طلبت منه التوقف عن هذه الأعمال رفض، فكان الحل أمامها أن تطلب منه الطلاق.

2. كرة القدم :

بعد الزواج بأيام قليلة كانت هناك مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك، وكان العريس يشجع الأهلي أما العروس فكانت مشجعة متعصبة للزمالك، كما يقول موقع "دنيا الوطن" ، وبمجرد أن أحرز الأهلي هدفا، بدأت العروس في إلقاء الشتائم على الأهلي واللاعبين أيضا، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما ليلقى الزوج كلمة الطلاق، فانتهى الزواج مع نهاية المباراة.

1. طلاق بعد منتصف الليل :

ذكر صاحب هذه القصة أن زوجته السابقة لم تنتظر النهار حتي يتم الطلاق، واتصلت بالمأذون الساعة الثالثة فجرا، قائلة إن زوجها دائم السهر مع أصدقائه، وأوضحت أنه لا يسهر معها أبدا ولا حتى مرة واحدة من وقت زواجهما، وقالت للمأذون حسبما نشر في موقع "إينفو وارلد بريس" إنه إذا لم يأت في الحال ستنتحر، وسيكون هو السبب، لذا لم يكن أمام المأذون أو حتى الزوج سوى أن يلبيا ما طلبته الزوجة.

شبكةعيونالإخبارية

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