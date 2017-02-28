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رسالة مرتضى منصور إلى أبو تريكة بعد وفاة والده

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رسالة مرتضى منصور إلى أبو تريكة بعد وفاة والده رسالة مرتضى منصور إلى أبو تريكة بعد وفاة والده

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي، على تقديم واجب العزاء للنجم محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، في وفاة والد الأخير ظهر الأحد، وقال المستشار مرتضى منصور في ساعات مبكرة أمس مؤكداً، بالتأكيد "أعزي محمد أبو تريكة في وفاة والده أمس، وادعو لوالده بالرحمة والمغفرة والسلوان" .

وهو ما ليس متوقع من المستشار مرتضى منصور تجاه أبو تريكة، وصادم للكثير، فالمستشار مرتضى منصور أول من اتهم اللاعب محمد أبو تريكة بأنه إرهابي و "اخوانجي" ، وقد هاجمه في الكثير من الأوقات في برامج تلفزيونية، ولكن أستكمل المستشار مرتضى منصور كلامه، متحدثاً عن هذا الصدد فقال "بالطبع أقدم التعازي إلى اللاعب محمد أبو تريكة فالخلاف السياسي شئ والرياضة شئٌ أخر " .

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