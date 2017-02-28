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انخفاض أسعار «التوك توك» 2500 جنيه.. تعرف على التفاصيل

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انخفاض أسعار «التوك توك» 2500 جنيه.. تعرف على التفاصيل انخفاض أسعار «التوك توك» 2500 جنيه.. تعرف على التفاصيل

تراجعت "التوك توك" في السوق المحلي بنحو 2500 جنيه ليسجل نحو 32 ألف جنيها بدلا من 34.500 جنيه الشهر الماضي، بسبب هبوط أسعار الدولار داخل البنوك خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وكشفت مصادر مسؤولة بشركة غبور أوتو،  عن عزم الشركة رفع أسعار "التوك توك" مارس المقبل،  مرجعة انخفاض الأسعار خلال الشهر الجاري لتقديم الشركة عروض ترويجية لتنشيط المبيعات .

 

وأرجع محمد السقا، نائب رئيس شعبة الدراجات النارية، انخفاض أسعار "التوك توك" لهبوط في البنوك خاصة بعد أن سجل دون الـ 16 جنيها مقارنة بـ 18.5 في البنوك خلال شهر يناير الماضي.

 

وأضاف فى تصريحاته  أنه رغم وجود انخفاض في أسعار "التوك توك" إلا أن السوق يشهد حالة من الركود بسبب ضعف إقبال عمليات البيع، موضحا أن الهدف الرئيسي من تراجع الأسعار هو تنشيط المبيعات ولكن الركود حال دون ذلك.

 

وتوقع حدوث تحريك في الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة حال ارتفاع سعر الدولار في البنوك والسوق الموازى أيضا ليصل سعر لمستوى أسعار شهر يناير وهو 34.5 ألف جنيه .

 

 وتعتزم مجموعة "غبور أوتو" إنشاء مصنعا للدراجات النارية؛ المخصص لإنتاج "الموتوسيكلات" و"التوك توك" وسيتم إفتتاحه  بحلول النصف الأول من 2018، بتكلفة تقديرية تصل لنحو 60 مليون دولار.

 

يذكر أن قطاع الدراجات النارية "التوك توك" داخل شركة "غبور أوتو" حقق خلال عام 2015 نحو 1.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 49.7% عن عام 2014.

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