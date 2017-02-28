أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إعلامي أثيوبي || تصريحات محمد مرسي بشأن سد النهضة صدمتنا

Google+ Print
إعلامي أثيوبي || تصريحات محمد مرسي بشأن سد النهضة صدمتنا إعلامي أثيوبي || تصريحات محمد مرسي بشأن سد النهضة صدمتنا

قال الإعلامي الإثيوبي المعروف تيفارا جيدامو، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأسبق محمد مرسي حول سد النهضة الاثيوبي أصاب المواطنين الاثيوبيين بالصدمة بجانب آراء السياسيين في تلك الفترة أيضاً، خاصةً وأن المواطن الاثيوبي لا يمكنه التفرقة بين حديث صادر عن نظام حكم مرسي او مبارك أو غيره، فهو فقط يستمع التصريحات الرسمية التي تنقلها وسائل الإعلام في .

وأشار جيدامو الذي حل ضيفاً على برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، أن العلاقة بين الشعبين المصري والإثيوبي أخوية وممتدة عبر جذور التاريخ، مطالباً بضرورة تشارك أبناء الدولتين لحل المشاكل والعقبات الموجودة في الوقت الحالي عن طريق الحوار الذي يستمع فيه كل طرف للآخر.

وكشف الاعلامي الاثيوبي على أن بلاده اثيوبيا لا تمانع في أن يقوم إعلامي مصري أو سوداني بزيارة لسد النهضة في إثيوبيا، مشدداً على أن بلاده لا تسعى إلى قطع مياه نهر النيل عن أي من الدول الصديقة، كما لا تسعى للإستحواذ عليها مثلما يتم ترديده في وسائل الإعلام.

وحول آخر ما وصلت إليه أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي قال الإعلامي تيفارا جيدامو أنه حتى تلك اللحظة قد تم الإنتهاء فعلياً من بناء 30% من السد، لكنه لا يعرف الوقت المحدد للإنتهاء من أعمال البناء والتشييد مرجحاً أن يستغرق ذلك بضع سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية