إعلامي أثيوبي || تصريحات محمد مرسي بشأن سد النهضة صدمتنا

سمر العشري

قال الإعلامي الإثيوبي المعروف تيفارا جيدامو، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأسبق محمد مرسي حول سد النهضة الاثيوبي أصاب المواطنين الاثيوبيين بالصدمة بجانب آراء السياسيين في تلك الفترة أيضاً، خاصةً وأن المواطن الاثيوبي لا يمكنه التفرقة بين حديث صادر عن نظام حكم مرسي او مبارك أو غيره، فهو فقط يستمع التصريحات الرسمية التي تنقلها وسائل الإعلام في مصر.

وأشار جيدامو الذي حل ضيفاً على برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، أن العلاقة بين الشعبين المصري والإثيوبي أخوية وممتدة عبر جذور التاريخ، مطالباً بضرورة تشارك أبناء الدولتين لحل المشاكل والعقبات الموجودة في الوقت الحالي عن طريق الحوار الذي يستمع فيه كل طرف للآخر.

وكشف الاعلامي الاثيوبي على أن بلاده اثيوبيا لا تمانع في أن يقوم إعلامي مصري أو سوداني بزيارة لسد النهضة في إثيوبيا، مشدداً على أن بلاده لا تسعى إلى قطع مياه نهر النيل عن أي من الدول الصديقة، كما لا تسعى للإستحواذ عليها مثلما يتم ترديده في وسائل الإعلام.

وحول آخر ما وصلت إليه أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي قال الإعلامي تيفارا جيدامو أنه حتى تلك اللحظة قد تم الإنتهاء فعلياً من بناء 30% من السد، لكنه لا يعرف الوقت المحدد للإنتهاء من أعمال البناء والتشييد مرجحاً أن يستغرق ذلك بضع سنوات.

شبكةعيونالإخبارية

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