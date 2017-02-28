بالخطوات || كيف تحصل المراة المطلقة على معاش

سمر العشري

تعانى المراة المراة المطلقة فى مصر من نظرة المجتمع القاسية لها، ذلك بالاضافة الى المعاناة التى تواجهها من اجل الحصول على حقوقها و حقوق ابنائها، من توفير مسكن و نفقة و غيرها من المتطلبات، و يتم تحديد النفقة من القاضى على حسب دخل الزوج، و فى بعض الحالات يقوم الزوج بالتهرب من دفع النفقات الخاصة بأولادة و توفير مسكن لهم.

تقوم المراة فى بعض حالات الطلاق بتولى مسئولية الانفاق على ابنائها و توفير مسكن لهم، فى ظل غياب الاب و تخلية عن دورة تجاه ابنائة، و هو ما يسبب عبء على كاهل المراة و خاصة التى لاتعمل ولا يوجد مصدر دخل لها و لا تحصل على معاش، و من اجل ذلك قامت الشئون الاجتماعية بتأمين معاش للمراة المطلقة التى لايوجد لها مصدر دخل من اجل توفير حياة كريمة لها و لابنائها، اليكم خطوات الحصول على معاش. كيف تحصل المراة المطلقة على معاش شهرى : تتوجة المراة المطلقة الى اقرب وحدة شئون اجتماعية للحصول على الخدمة و اسمتارة " 1 " ملحق بها اقرار بعدم وجود احد ملزم بتوفير نفقة لها. اقرار بعدم وجود مصدر دخل للاسرة او اقرار بقيمة الدخل اذا توفر. بطاقة شخصية للمراة المطلقة. شهادة ميلاد الابناء. مايثبت عدم زواج المراة المطلقة مرة اخرى او عمل احد الابناء المعالين. قسيمة الطلاق. اثبات رسمى بقيمة النفقة المقدرة لها اذا توفر و بيان بعدم كفايتة لمتطلبات الحياة.

شبكةعيونالإخبارية

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