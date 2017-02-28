بالخطوات || كيف تحصل المراة المطلقة على معاش

تعانى المراة المراة المطلقة فى مصر من نظرة المجتمع القاسية لها، ذلك بالاضافة الى المعاناة التى تواجهها من اجل الحصول على حقوقها و حقوق ابنائها، من توفير مسكن و نفقة و غيرها من المتطلبات، و يتم تحديد النفقة من القاضى على حسب دخل الزوج، و فى بعض الحالات يقوم الزوج بالتهرب من دفع النفقات الخاصة بأولادة و توفير مسكن لهم.
تقوم المراة فى بعض حالات الطلاق بتولى مسئولية الانفاق على ابنائها و توفير مسكن لهم، فى ظل غياب الاب و تخلية عن دورة تجاه ابنائة، و هو ما يسبب عبء على كاهل المراة و خاصة التى لاتعمل ولا يوجد مصدر دخل لها و لا تحصل على معاش، و من اجل ذلك قامت الشئون الاجتماعية بتأمين معاش للمراة المطلقة التى لايوجد لها مصدر دخل من اجل توفير حياة كريمة لها و لابنائها، اليكم خطوات الحصول على معاش.
كيف تحصل المراة المطلقة على معاش شهرى :
- تتوجة المراة المطلقة الى اقرب وحدة شئون اجتماعية للحصول على الخدمة و اسمتارة " 1 " ملحق بها
- اقرار بعدم وجود احد ملزم بتوفير نفقة لها.
- اقرار بعدم وجود مصدر دخل للاسرة او اقرار بقيمة الدخل اذا توفر.
- بطاقة شخصية للمراة المطلقة.
- شهادة ميلاد الابناء.
- مايثبت عدم زواج المراة المطلقة مرة اخرى او عمل احد الابناء المعالين.
- قسيمة الطلاق.
- اثبات رسمى بقيمة النفقة المقدرة لها اذا توفر و بيان بعدم كفايتة لمتطلبات الحياة.