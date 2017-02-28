غلق ٢٢ معمل تحاليل ومنشأة طبية بمحافظة الدقهلية

سمر العشري

قرر محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، الثلاثاء، غلق ٢٢ معمل تحاليل ومنشأة طبية لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص، وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.



جاء قرار محافظ الدقهلية بعد الإطلاع على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نتائج مرور حملة من إدارة العلاج الحر التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية على عدد من المنشآت الطبية خلال الأسبوع الماضي – بحسب ما جاء في بيان للمحافظة.



وتبين خلال المرور وجود ٢٢ معمل تحاليل ومنشأة طبية تزاول النشاط بالمخالفة، حيث شملت هذه المنشآت ١٤ معمل تحاليل ، ٨ منشآت طبية.



في سياق ذلك، أكد المحافظ استمرار جهود قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، مشيدا بما تقوم به المديرية من حـملات للتفتيش على المنشآت الطبية حرصاً على صحة وحياة المواطنين.



شبكةعيونالإخبارية

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