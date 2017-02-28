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بالصور || "أبو تريكة" وهو يتلقى عزاء والده بأحد الفنادق القطرية

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بالصور || "أبو تريكة" وهو يتلقى عزاء والده بأحد الفنادق القطرية بالصور || "أبو تريكة" وهو يتلقى عزاء والده بأحد الفنادق القطرية

بعد أن صعب على النجم محمد أبو تريكة أن يأتي إلى أمس ليتلقى عزاء والده أو يحضر مراسم دفنه قرر أبو تريكة أنه يتلقى عزاء والده في قطر حيث انه أستقبل عدد كبير من أصدقاءه المصريين بشكل خاص والعرب بشكل عام داخل إحدى ساحات الفندق القطري الذي يقيم به منذ أن أستقر بقطر.

قد نشرت إحدى المصادر الصحفية أولى الصور التي أخذت لأبو تريكة وهو يتلقى العزاء من قبل عدد كبير من أصدقاءه المصريين المتواجدين داخل قطر كما أنه قام عدد كبير من الصحفيين الرياضيين بتقديم واجب العزاء إلى أبو تريكة سواء الصحفيين المصريين أو القطرين.

قد أعلن أبو تريكة أنه لم يكن يريد شيئا سوى أن يودع والده ويلقي عليه نظرة الوداع ولكن للأسف القانون منعه من ممارسة هذا الحق وصعب عليه الحضور إلى مصر لتلقي عزاء والده وعلى الجانب الآخر فقد أقام أهالي الفقيد العزاء بالقرية التابعين لها وهي قرية ناهيا وقد شيع الجثمان أمس من داخل قرية ناهيا أيضا ودفن الفقيد بالمدافن الخاصة بالعائلة.

قد حضر العزاء الكثير من نجوم الناديالأهلي ونجوم ومن هؤلاء الحضور النجم عماد متعب واللاعب مؤمن سليمان بالإضافة إلى حضور النجم أحمد فتحي وعدد كبير من نجوم الكرة على مستوى نوادي مصر وقد كان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ممن حرصوا على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء لأهل الفقيد وقد تقدم النجم أبو تريكة ببعض كلمات الشكر والعرفان لكل من حرص على تقديم واجب العزاء لوفاة والده سواء قدم هذا الواجب داخل مصر أو خارجها.

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