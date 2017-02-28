بالفيديو || وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل حول حقيقة إلغاء الشهادة الإبتدائية والثانوية العامة

سمر العشري

خلال الايام القليلة الماضية تداولت انباءاً عبر صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي عن عزم وزارة التربية والتعليم تعديل الانظمة المتبعة فى الشهادة الثانوية العامة وفى الشهادة الابتدائية وقد لاقت تلك الانباء انتشارا واسعاً وتسببت فى حالة من رود الافعال بين الطلاب .

ومن جانبها اعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال تصريحات للسيد رئيس قطاع التعليم والذى اشار الى عدم وجود نية للوزارة فيما يخص الشهادة الابتدائية وان التعديلات المقترحة هو تحويلها الى سنة دراسية عادية بحث ستكون الاختبارات على مستوى الادارات التعليمة فقط وليس على مستوى المحافظات .

اما فيما يخص الشهادة الثانوية العامة فقد اشار رئيس قطاع التعليم ان امتحانات العام الحالي ستتم وفقاً لنظام البوكليت والذى تمت الموافقة عليه باعتباره احد الاجراءات التى سيتم تطبيقها لمكافحة الغش فى الامتحانات الا ان الوزارة قد خلصت الى اعادة النظر فى نظام امتحانات الثانوية العامة بشكلاً عام على ان يتم اتباع نظام البوكليت لهذا العام فقط نظراً لعدم وجود متسعاً من الوقت .

وحول نظام البوكليت واليات التصحيح هذا العام فقد اشار سيادته الى ان التصحيح سيتم وفقا الى الجوهر وليس الى مطابقة نموذج الاجابة مشيراً الى عدم ضياع مجهود الطلاب .

والجدير بالذكر ان امتحانات الثانوية العامة قد شهدت خلال الاعوام الماضية حالات من الغش وتسرب اوراق الاسئلة وقد بلغت ذروتها خلال امتحانات العام الماضي واثارت جدلاً واسعاً فى الشارع المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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