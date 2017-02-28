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بالصور || جنون فواتير الكهرباء || مواطن يفاجئ بارتفاع فاتورة كهربائه إلى 655 جنيها مقابل 14 جنيها بالأشهر الماضية بنفس الاستهلاك

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بالصور || جنون فواتير الكهرباء || مواطن يفاجئ بارتفاع فاتورة كهربائه إلى 655 جنيها مقابل 14 جنيها بالأشهر الماضية بنفس الاستهلاك بالصور || جنون فواتير الكهرباء || مواطن يفاجئ بارتفاع فاتورة كهربائه إلى 655 جنيها مقابل 14 جنيها بالأشهر الماضية بنفس الاستهلاك

لأشك أن مع زيادة تلك الأسعار أن تشمل زيادة  فواتير الكهرباء أيضا، فقد صار هذا الارتفاع يثير جنون  المواطنين خاص مع استخدامهم نفس كمية الاستهلاك السابقة للكهرباء، فقد فوجئ المواطنين بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بطريقة جنونية، وكشف احد المواطنين قيمة  فاتورة كهربائي لهذا الشهر إلى قيمة 655 جنيها وتفاجئ بها بهذا الشكل.

واكد المواطن الذي يدعى محمد احمد سالم خليفة، ارسل شكوى من فاتورة استهلاك الكهرباء لهذا الشهر وارتفاع قيمتها بشكل مفاجئ حتى وصلت إلى 655 جنيها، وقال المواطن الذي يقيم في شارع الكيلانى بمنطقة دار السلام في القاهرة، أن الفاتورة هذا الشهر تجاوزت المطلق في حين أن الأشهر الماضية لم تتجاوز الفاتورة قيمة 35 جنيها، مرسلا صور من اخر فاتورة الكهرباء للثلاث اشهر الماضية، التي أوضحت بالفعل انه في شهر نوفمبر كانت قيمة الفاتورة 34 جنيها و90 قرشا، وفى ديسمبر بلغت 34 جنيها و700 قرشا، في حين انخفضت في شهر يناير الماضي وبلغت 14 جنيها و 50 قرشا.

وطالب المواطن محمد احمد من وزير الكهرباء الدكتور شاكر، بإصدار توجيهاته وإعادة النظر في قيمة الفاتورة،  ومعرفة التفاوت الرهيب في هيب في قيمة الفاتورة، هذا الشهر والثلاث اشهر الماضية لفاتورة الكهرباء.

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