سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.91 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 15.72 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.10 جنيه مصري، وسعر البيع 17.30 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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