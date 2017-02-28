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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.91 جنيه مصري في بنك HSBC  ، وفي حالة البيع 15.72 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك إيران للتنمية                   15.8000            15.9000
التنمية والإئتمان الزراعي                   15.7000            15.8000
مصرف ابو ظبي                   15.9000            16.0000
البنك المصري الخليجي                   15.7900            15.8900
بنك سايب                   15.7500            15.8500
البنك الأهلي                   15.7000            15.7500
بنك البركة                   15.7700            15.8700
بنك القاهرة                   15.7000            15.8000
بنك الاسكندرية                                                                  15.7500           15.8500
البنك العربي الافريقي                                                          15.7400           15.8400
البنك المركزي 15.7594 15.8624
بنك مصر 15.6700 15.7200
بنك بلوم مصر 15.7500 15.8500
بنك فيصل 15.6500 15.7500
كريدي أجريكول 15.9000 16.0000
بنك التعمير والإسكان 15.7500 15.8500
بنك بيريوس 15.7600 15.8600
بنك قناة السويس 15.7000 15.8000
المصرف المتحد 15.7000 15.8000
البنك التجاري الدولي                              15.7000 15.8000
البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 15.7500 15.8200
البنك الأهلي المتحد 15.7800 15.8800
بنك المشرق 15.8000 15.9000
بنك الاستثمار العربي 15.7800 15.8800
البنك الأهلي اليوناني 15.7700 15.8700
بنك HSBC 15.8000 16.0000

 

 اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.10 جنيه مصري، وسعر البيع 17.30 جنيه مصري .

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