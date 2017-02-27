أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وظائف النيابة العامة 2017 للمؤهلات العليا بجميع المحافظات المصرية وموعد سحب الملفات

Google+ Print
وظائف النيابة العامة 2017 للمؤهلات العليا بجميع المحافظات المصرية وموعد سحب الملفات وظائف النيابة العامة 2017 للمؤهلات العليا بجميع المحافظات المصرية وموعد سحب الملفات

اعلنت النيابة العامة فى مؤخرًا، عن وجود عدد من الوظائف الخالية داخلها، حيث كشف إعلان هيئة النيابة العامة الرسمي عن رغبتها فى تعيين عدد من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة والمطوبة للوظيفة فى عدد من الوظائف الخالية لعام 2017، وقد ورد بالإعلان أن النيابة العامة تشترط فى السادة المتقدمين أن يكونوا من حملة مؤهلات عليا، وتقبل النيابة العامة المتقدمين للوظائف الخالية التى تعلن عنها من جميع المحافظات  المصرية، وقد جاء فى إعلان النيابة العامة أن موعد سحب الملفات اخاصة بالوظيفة قد تقرر أن يكون يوم 16 / 3 / 20177، وجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أعلنت أن من تنطبق عليه الشروط المطلوبة سوف يتم تعيينه فى وظيفة "معاون نيابة عامة"، وقد اشترطت النيابة أن المتقدمين للوظائف الخالية لديها يجب ان يكونوا من خريجي دفعة 20166  على أن يكون  تقديرهم التراكمى لا يقل عن جيد، كما تقبل خريجين الجامعات المصرية العامة منها والخاصة وخريجي كليات الأزهر الشريف بالإضافة إلى خريجي كليات الشرطة ، وقد تحدد موعد تقديم الملفات الخاصة بالسادة المتقدمين لوظيفة معون نيابة عامة بدءا من يوم 133 / 3 / 2017 إلى يوم  16 / 3 / 2017 .

الشروط المطلوبة بوظائف النيابة العامة :

وقد رد فى الإعلان الرسمي المنشور بخصوص وظائف النيابة العامة، أنها ترغب فى تعيين عدد من الافراد فى وظيفة "معاون نيابة عامة" ، حيث اشترطت النيابة العامة فى المتقدمين ما يلى :

  1. أن يكون المتقدم خريجى دفعات 2016.
  2. أن يكون المتقدم حاصل على ليسانس حقوق من احدى الجامعات المصرية أو خريج كلية الشرطة أو من جامعة الأزهر الشريف.
  3. أن يكون عمر المتقدم للوظائف الحالية لا يزيد عن 30 سنة
  4. ان يكون المتقدم قد اجتاز الإختبارات التى تقرها النيابة واللازمة لأجل شغل الوظيفة المعلن عنها.
  5. يشترط أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على شهادة الإعفاء  منها.
  6. ان يكون المتقدم حاصل على تقدير مناسب، بحيث لايقل تقديره التراكمى عن جيد.

طريقة التقديم لوظائف النيابة العامة :

يرجى من السادة الراغبين فى التقدم لأحد وظائف النيابة العامة وتنطبق عليهم الشروط المذكورة، ملأ استمارة التقديم المرفقة فى هذا المقال، حيث تقرر أن يتم التقديم للوظائف الخالية بالنيابة العامة من خلال الإنترنت على هذا الرابط :

http://ppo.gov.eg/webcenter/portal/ProsPortal/page13?wc.contextURL%3D%2Fspaces%2FProsPortal%26%3D%26%3D%26=&_adf.ctrl-state=jokjsz0ml_1&_afrLoop=53548782904677#!%40%40%3F_afrLoop%3D53548782904677%26wc.contextURL%253D%252Fspaces%252FProsPortal%2526%253D%2526%253D%2526%3D%26_adf.ctrl-state%3Djokjsz0ml_5

وجدير بالذكر أنه يتوجب على المتقدم أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به، كما يتوجب إرسال صورة من المؤهل الجامعى الحاصل عليه من أجل سحب الملف الخاص بوظائف النيابة العامة، والتقديم لهذه الوظائف عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بها، وقد ورد بإعلان النيابة العامة أن التقديم لهذه الوظائف الخالية سوف يبدا من يوم 111 مارس حتى يوم 16 مارس 2017 .

المستندات المطلوبة لوظائف النيابة العامة :

مطلوب من المتقدم صورة بطاقة الرقم القومى، على أن يكون بحوزته الأصل منها من أج الإطلاع عليه.

مطلوب من المتقدم صورة من المؤهل الدراسى الخاص بالمتقدم.

يطلب من المتقدمين  من خريجى كليات الشرطة إحضار موافقة من الجهة الخاصة بهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "