رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1438 موقع وزارة العمل تحديث التأهيل الشامل

شيماء مصطفى

تحديث الضمان الجديد، خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة تحديث الضمان الاجتماعي 1438، لمستفيدي الرعاية الاجتماعية، وسنوفر لكم رابط تحديث الضمان الاجتماعي الرسمي، بخلاف توضيح طريقة تحديث التأهيل الشامل خلال الفترة من الأول من محرم وحتى الأول من شهر شعبان 1438 هجريا.

تحديث الضمان الاجتماعي 1438 للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعي السعودية، بهدف الحفاظ على مستفيدي الإعانات الاجتماعية وضمان وصول المستحقات المالية لذويها، ومن هذا المنطلق فعلت وزارة العمل رابط تحديث الضمان عبر بوابة الخدمات الاجتماعية.

رابط تحديث التأهيل الشامل

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة قيام المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بتحديث بيناتهم خلال المواعيد المقررة ، وفي حالة التقاعس سيتم رفع الإعانات عن المستفيد الذي لم يقم بتحديث بياناته.

أضافت وزارة العمل عبر بيانات تناقلتها المواقع الإلكترونية انه سيتم إرسال لجان خاصة لغير القادرين على تحديث بيناتهم، في إشارة لتحديث بيانات المعاقين أو غير القادرين على الخروج لمكاتب العمل والرعاية الاجتماعية المنتشرة بجميع قطاعات المملكة.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1438

نرفق لكم رابط يشمل شرح توضيحي لطريقة تحديث الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بالصور، بخلاف الرابط الرسمي لموقع وزارة العمل والتنمية الإدارية، رابط بوابة تحديث الخدمات الاجتماعية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي 1438 .

رابط تحديث التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي

الرابط المرفق بعالية سيوضح لكم أيضاً مراحل تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

تحديث: حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستفيدي الضمان والاجتماعي، من التأخر في تحديث بيناتهم والتخلف علن الفترة المقررة لذلك، وهو ما قد يعرض المستفيد لوقف الإعانات المخصصة به وعدم شموله ضمن برامج الرعاية الاجتماعية.

تحديث: تبدأ وزارة العمل في وقف الإعانات عن مستفيدي الضمان الاجتماعي المتخلفين عن تحديث البيانات خلال الفترة الماضية وذلك خلال الساعات القادمة حيث توقف الإعانات بداية من يوم 21-5-1438 .

تحديث: تستمر مرحلة تلقي التقارير الطبية وفقا خطة تحديث الضمان الاجتماعي التي أقرتها وزارة العمل وأوشكت على الانتهاء، حيث يتم خلال الفترة القادمة حصر المستحقين فعليا لدعم.