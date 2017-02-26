حظك اليوم برج الحوت الإثنين 27/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم



عاطفياً: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك، ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع



صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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