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وفاة والد أبو تريكة أثر أزمة قلبية .. وموعد وصول أبو تريكة إلى القاهرة

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وفاة والد أبو تريكة أثر أزمة قلبية .. وموعد وصول أبو تريكة إلى القاهرة وفاة والد أبو تريكة أثر أزمة قلبية .. وموعد وصول أبو تريكة إلى القاهرة

وفاة والد أبو تريكة على أثر أزمة قلبية حادة، ويذكر أنه كان يعاني منذ شهرين بألم في القلب، وقام بعمل عملية قلب مفتوح في أوائل الشهر الماضي 2017، في مستشفى المعلمين، ثم خرج من المستشفى وكان في فترة نقاهة.

وقد قام أحد أقارب اللاعب أبو تريكة منذ قليل، بنشر نعي والده في مسقط رأسه بمدينة ناهيا في محافظة الجيزة قائلاً في نعيه:

"بكل الأسى والحزن أهالي مدينة ناهيا تنعي اللاعب المصري محمد أبو تريكة في والده على أثر أزمة قلبية حادة، جعل الله مثواه الجنة"

 وساد الحزن للجميع بعد انتشار خبر وفاة والد أبو تريكة على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، وتردد الكثير من الأسئلة حول عودة اللاعب المصري محمد أبو تريكة من دولة قطر، لحضور جنازة والده والتي تم تأجيلها لحين معرفة عودته أم لا.

 وصرح مصدر علي أن أبو تريكة قرر الرجوع إلى وحضور جنازة والده، وقد رفض نصيحة أقاربه بالبقاء في قطر وعدم العودة إلى مصر، وقام بحجز تذكرة عودته للقاهرة مساء اليوم الأحد 26/2/20177، والذي ستصل طائرته فجر اليوم الاثنين، والذي صمم على رأيه بالرجوع إلى القاهرة وحضور الجنازة وتلقي العزاء في والده .

والجدير بالذكر أن أبو تريكة تم وضعه في قوائم ترقب الوصول من قطر، بسبب اتهامه بمساعدة جماعة الأخوان المسلمين وقيامه بتمويل الجماعات الإرهابية في مصر، وزادت الكثير من الأسئلة حول سيتم القبض عليه واستكمال باقي التحقيقات معه عند عودته إلى مصر.

وفاة والد أبو تريكة

 

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