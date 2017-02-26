6 أصدقاء يذبحون صاحبهم أمين الشرطة ويلقون جثته للكلاب .. وسرقة واغتصاب زوجة ضابط في وضح النهار بالطريق الدائري

سمر العشري

شهدت محافظة الجيزة بالأمس حادثتين هزتا المحافظة بأكملها، كانت الأولى بسبب تجارة المخدرات لمجموعة من الأصدقاء والبالغ عددهم سبعة، وبطل هذه الحادثة "أمين شرطة" كان يعمل في الوادي الجديد وتم فصله لسوء سيره وسلوكه وقيامه بأعمال غير مشروعة، وحدث خلاف بين الأصدقاء السبعة، فما كان من 6 منهم إلا أنهم اتفقوا جميعاً على السابع "أمين الشرطة"، وقاموا باستدراجه إلى ورشة سمكرة تابعة لأحدهم، وغافلوه وتسلل بعضهم إليه من الخلف وأمسك به وذبحة، كما تذبح الدجاجة.

وبعد ارتكاب جريمتهم ما كان منهم إلا أنا قاموا بحمله داخل سيارة ملاكي٬ وألقوا بجثته في مصرف صناعي بأكتوبر وفروا هاربين وتركوا جثته للكلاب الضالة تنهش فيها٬ وبعد تحريات المباحث ومن خلال عدد من الأكمنة تمكنت القوات بقيادة العميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع أكتوبر٬ من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتجري النيابة التحقيقات .

وأما الحادثة والتي وقعت في نفس اليوم وفي وضح النهار في تمام الساعة السابعة ونصف، وعلى الطريق الدائري، بمنطقة كرداسة، خرج ثلاثة عاطلين بصحبة سيدة، على زوجة ضابط شرط أثناء استقلالها لسيارتها على الدائري وتوصيلها لابنتها وقطعوا عليها الطريق وهددوها بالأسلحة البيضاء بقتل ابنتها، وقاموا بسرقة كل ما معها من أموال ومشغولات ذهبية، ثم تناوبوا على اغتصابها وصوروها عارية، وبعد ساعات من الواقعة وبحسب مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة تم التوصل إلى الجناه وضبطهم وتحرر محضر بالواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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