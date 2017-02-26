''مرسي'' يتحدث لأول مرة منذ شهور: '' أنا رئيس الجمهورية''

شيماء مصطفى

قال الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء إعادة جلسات محاكمته و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، إنه يرفض محاكمته، معقبًا أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بأن المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائيًا.

وأضاف مرسي قائلًا: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها".

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

شبكةعيونالإخبارية

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