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رجل الأعمال الشهير حسين صابور للسيسي || "شد على الشعب" .. وساويرس يرد عليه بقوة

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رجل الأعمال الشهير حسين صابور للسيسي || "شد على الشعب" .. وساويرس يرد عليه بقوة رجل الأعمال الشهير حسين صابور للسيسي || "شد على الشعب" .. وساويرس يرد عليه بقوة

قام المهندس ورجل الأعمال الشهير حسين صابور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين بإدلاء بعض التصريحات الصحفية التي استفزت الكثير من المواطنين داخل الشارع المصري لأحد الصحف المصرية ، حيث ناشد صابور الرئيس بان يشد على الشعب المصري ، وان يتوقف عن التعامل معهم بحنية ولين ، وذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة للغاية التي يعيشها المواطنون هذه الأيام.

من جانبه ، قام المهندس ورجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس بالرد بقوة على تصريحات المهندس حسين صابور التي اتسفزت ساويرس ، حيث قال ساويرس في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "نفاق وتزلف رخيص"، قاصداً التصريحات المستفذة لصابور التي يدعوا فيها الرئيس السيسي بان يشد على الشعب المصري هذه الأيام.

هذا وكان حسين صابور قد خرج في احد التصريحات الصحفية له وقال فيما نصه : "أنا عايز أقوله شد على الشعب، متدلعوش، إحنا اتدلعنا كفاية" ،  وتأتي هذه الصريحات المستفذة من رجل الأعمال المصري في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب المصري والمواطنون هذه الأيام ، حيث لم يعد المواطن المصري البسيط يتحمل المزيد من الصعوبات وغلاء الأسعار الذي بات يهدد حياة واستقرار وامن الملايين من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخول في .

يشار إلى ان البلد تشهد حالة اقتصادية صعبه هذه الأيام ، حيث غلاء الأسعار المتزايد يوما تلو الأخر ، وارتفاع سعر صرف العغملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ، مما ينعكس بشكل ملحوظ على صعوبة الحياة المعيشية على الملايين من المواطنين المصريين هذه الأيام.

حسين صبور للسيسي: شد على الشعب.. وساويرس يعلق: «نفاق»

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