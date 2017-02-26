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وزارة التربية والتعليم || تعلن رسمياً عن تلقى مستندات شغل وظائف المعلمين بدءاً من 5 مارس ولمدة 4 أيام

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وزارة التربية والتعليم || تعلن رسمياً عن تلقى مستندات شغل وظائف المعلمين بدءاً من 5 مارس ولمدة 4 أيام وزارة التربية والتعليم || تعلن رسمياً عن تلقى مستندات شغل وظائف المعلمين بدءاً من 5 مارس ولمدة 4 أيام

تسعى وزارة التربية والتعليم على سد العجز من المعلمين بمدارسها على مستوى محافظات الجمهورية ومن جانبها اعلنت الوزارة ممثلة في إدارة الموازنة بمحافظة مرسى مطروح عن موعد تلقى مسوغات التعيين لمسابقة تعيين الخمسمائة معلم والتي اعلن عنها فى وقت سابق وذلك في الفترة ما بين الخامس من شهر مارس القادم وحتى التاسع من نفس الشهر .

وعن التخصصات المطلوبة لشغل تلك الوظائف وهى مساعدي المعلين في تخصصات اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم بالإضافة الى تخصصات اخرى كما هو مبين بالمنشور المرفق .

هذا وسيتم الفصل فى الطلبات وفقاً لسياسة الوزارة فى تعيين المعلمين الجدد وهى الاعلى درجة علمية ثم  الاعلى فى التقدير ثم الاقدم تخرجاً واخيراً الاقد فى السن ،وبالنسبة للأوراق المطلوب تقديمها وهى شهادة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وشهادة الخدمة العامة وصحيفة الحالة الجنائية والموقف التجنيدى بالنسبة للرجال  والبطاقة الشخصية  وشهادة ICDL وشهادة التربوي لغير التربويين  واخيراً اربعة صور شخصية حديثة وتقدم اصول المستندات بالإضافة الى صورة طبق الاصل  .

هذا وسيتم مراجعة تلك المستندات مراجعة دقيقة بالتعاون مع وزارة التنظيم والادارة وسيؤجل استلام الطلبات الغير مطابقة حتى تتم مراجعته بدقة ولن يتم استلام أى طلبات ترد الا فى المواعيد المحددة والمقدمة من قبل الشخص المرشح للوظيفة ويرفض تماماً التقديم بتوكيلات او تفويضات من اشخاصاً اخرين .

نص الإعلان :

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رئيس قسم الأخبار