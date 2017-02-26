باسم يوسف || تعليقًا على تهجير الأقباط من العريش .. يصف "المصريين بالعنصرية"

سمر العشري

د قام الإعلامي المصري باسم يوسف بالتعليق علي هذه الأزمة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا " فيه ناس لسه بتهاجم اللي أنا قلته أن فيه عنصرية في مجتماعتنا بان المسيحين بيتعاملوا احسن معاملة وان الحوادث اللي ضدهم هي حوادث فردية طبعا وان فيه خلط بين الأفراد والمؤسسات الدينية والحكومة ، أنا مش حدخل في النقاش ده واجيبلكم عشرات الأمثلة عن معاملة المسيحين في مصر ، ماشي ياعم المتسامح المسيحين عايشين ملوك ولا بيتهجروا ولا أي حاجة والذبح اللي شغال في سينا لا يمثل الإسلام " .

وأضاف باسم "بس افتكر أن أنا قلت فيه عنصرية وتفرقة ضد غير المسلمين "بهائيين لا دينين ، والملحدين وغيرهم من الطوائف الأخري ، ولو انت شايف نفسك متسامح والدنيا فلة وإننا احسن من المغرب اسأل نفسك لو واحد عمل فرشه في شارع أو ميدان زي المسلمين كده في أوروبا بيجيبوا تربيزات ويحطوا عليها مصاحف والواحد ده ابتدي يدعوا للبهائية أو الإلحاد أو ابتدي يشكك في القرآن والبخاري ، الشعب العادي اللي من غير بوليس أو ازهر حيعمل أيه للراجل ده ، واستشهد باسم يوسف علي كلامه وقال "أنا بعيني شفت واحد مسلم في نيويورك عمال يشخط في اللي رايح واللي جاي ويقول للناس أن الإنجيل محرف وان كلهم علي ضلال ، ولا حد قربله ، بس معلش يا جماعة أحنا فلة وحلوين ومفيش أي مشاكل في مجتماعتنا".

شبكةعيونالإخبارية

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