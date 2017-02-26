بالصور || خطأ بالمستندات الرسمية يجعل مسلمة متزوجة من مسيحي في مصر فقط

من المعلوم في الدين بالضرورة أن الفتاة المسلمة لا يمكنها الزواج من الرجل المسيحي وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية لكن هذا الأمر تحقق على المستندات الرسمية في جمهورية مصر العربية مع الفتاة ياسمين أسامة التي فوجئت أثناء استلامها بطاقة الرقم القومي من قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بأنه مدون فيها أنها متزوجة من مواطن يدعى ابراهيم موريس شفيق ميخائيل.



ياسمين أسامة نشرت الخطأ على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وعلقت تقول "روحت استلم البطاقة النهاردة كنت بجددها باركولي يا جماعة و يا ريت اللي يعرف استاذ ابراهيم موريس يقول له يطلقني عشان مش هينفع إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية