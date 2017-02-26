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مصادر || إلغاء الثانوية العامة العام المقبل ومقترح بإلغاء الشهادة الإبتدائية وتطوير وتغيير المناهج الجامعية وهذا هو النظام الجديد

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مصادر || إلغاء الثانوية العامة العام المقبل ومقترح بإلغاء الشهادة الإبتدائية وتطوير وتغيير المناهج الجامعية وهذا هو النظام الجديد مصادر || إلغاء الثانوية العامة العام المقبل ومقترح بإلغاء الشهادة الإبتدائية وتطوير وتغيير المناهج الجامعية وهذا هو النظام الجديد

كما هو الحال دائماً في فإن كل وزير جديد يلغي ما قام الوزير الذي سبقه، كشفت اليوم جريدة الدستور، عن إلغاء نظام البوكيلت الذي اقترحه الشربيني بعد هذا العام، والعمل به مؤقتاً خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، على أن يتم اعتماد وتطبيق نظام جديد لمسألة الثانوية العامة والاختيار في الكليات.

ونقلت جريدة الدستور عن مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال أن النظام الجديد يتمثل في إلغاء الثانوية العامة واعتبارها شهادة منتهية، وأن يكون الدخول إلى الجامعات عن طريق اختبارات للقدرات تجريها الكليات، وفقًا لاختيار الطالب، ما يضمن أن القبول فى الكليات سيكون محكومًا بمستوى الإبداع والتفكير، وأشارت المصادر إلى أن هذا النظام عرضه شوقي على بالفعل حينما كان يشغل منصب رئيس المجلس التخصصى للتعليم قبل تعيينه بالوزارة.

ومن ناحية أخرى أدلى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور "رضا حجازي"، بتصريحات صحيفة لجريدة “الفجر”، أكد من خلالها بأن الوزارة تدرس مقترحاً بشأن إلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي، وأنه فى حالة إلغائها، فسوف يتم العمل بنظام جديد وهو أن تكون الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية، وليس المحافظة، كما أشار إلى أن إلغاء الشهادة الابتدائية، سوف يوفر على الوزارة أموالاً كثيرة تتعلق بالطباعة والكنترول، وتخفف من الأعباء التي تتحملها الوزارة.

ومن جهة أخرى صرح وزير التعليم العالي اليوم بأنه يعكف الآن على تعديل التعليم الجامعي وتغيير المناهج التعليمية به وتطويرها هي وطرق التدريس وذلك من أجل وتحت شعار "نحو تعليم أفضل"، وقام الوزير اليوم باستطلاع آراء لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، وأيدت اللجنة ما ذكره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

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