علي جمعة || المرأة مسئولة عن الزواج الثاني لزوجها .. وغضب من رواد التواصل الإجتماعي

و يضيف الدكتور علي جمعه أن الفكرة التي تم زرعها في تفكير المرأة المصرية بأن الزواج التاني خيانة من الزوج لزوجته، هي فكرة خاطئة و يجب العمل على قدم و ساق من أجل تصحيح هذه الفكرة و تغيير تلك الثقافة و المفاهيم ، حيث أن خيانة الرجل لزوجته تكون عن طريق قيامه بالزنا مع سيدة أجنبية غريبة عنه، بينما الزواج هي علاقة شرعية بين رجل و زوجته في الحلال و يقبلها و يقرها الدين الإسلامي الحنيف .

كما يوضح الدكتور علي جمعه أن الله سبحانه و تعالى قد أوجب على الزوجة أن تعامل زوجها بما يرضي الله و على شرع الله، لكي يكون بينهما مودة و رحمة و ينشأ الأبناء في جو أسري صحي ليكونوا أكثر افادة للمجتمع و الدين ، فاذا خرجت المرأة عما أقره الله لها و لم تعمل بما شرعه الله ، أحل الله للرجل أن يتزوج للمرة الثانية.

و بعد تصريح الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق بأن المرأة هي المسئولة عن قيام زوجها بالزواج للمرة الثانية، واجه الدكتور علي جمعه هجوما ضاريا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض تصريحاته على أنها دعوة للرجال بالاقدام على الزواج الثاني ، و الذي نفاه الدكتور علي جمعه و أكد أنه قد حدد كلماته في طلبه من الزوجة الأولى ألا تخرب بيتها ، و أن تعمل على جذب انتباه زوجها لكي تستطيع منافسة الزوجة الأولى .