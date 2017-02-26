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علي جمعة || المرأة مسئولة عن الزواج الثاني لزوجها .. وغضب من رواد التواصل الإجتماعي

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علي جمعة || المرأة مسئولة عن الزواج الثاني لزوجها .. وغضب من رواد التواصل الإجتماعي علي جمعة || المرأة مسئولة عن الزواج الثاني لزوجها .. وغضب من رواد التواصل الإجتماعي

صرح مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية " الخير" ، أن الزوجة هي وحدها المسئولة عن إقدام زوجها على الزواج من زوجة ثانية، و لهذا يجب على المرأة التفكير في عدد من النقاط الهامة قبل أن تهاجم الرجل الذي تزوج للمرأة الثانية و أن توجه له تهمة الخيانة بأن الزواج الثاني لا يكون خيانة من الزوج لزوجته الأولى لأن هذا المبدأ غير مدرج على الاطلاق في ديننا الأسلامي، و أن الزواج الثاني و الزواج عموما هو حلال و نعمة وهبها الله عز وجل لنا كي يقوم الانسان بتعمير الأرض .

و يضيف الدكتور علي جمعه أن الفكرة التي تم زرعها في تفكير المرأة المصرية بأن الزواج التاني خيانة من الزوج لزوجته، هي فكرة خاطئة و يجب العمل على قدم و ساق من أجل تصحيح هذه الفكرة و تغيير تلك الثقافة و المفاهيم ، حيث أن خيانة الرجل لزوجته تكون عن طريق قيامه بالزنا مع سيدة أجنبية غريبة عنه، بينما الزواج هي علاقة شرعية بين رجل و زوجته في الحلال و يقبلها و يقرها الدين الإسلامي الحنيف .

كما يوضح الدكتور علي جمعه أن الله سبحانه و تعالى قد أوجب على الزوجة أن تعامل زوجها بما يرضي الله و على شرع الله، لكي يكون بينهما مودة و رحمة و ينشأ الأبناء في جو أسري صحي ليكونوا أكثر افادة للمجتمع و الدين ، فاذا خرجت المرأة عما أقره الله لها و لم تعمل بما شرعه الله ، أحل الله للرجل أن يتزوج للمرة الثانية.

و بعد تصريح الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق بأن المرأة هي المسئولة عن قيام زوجها بالزواج للمرة الثانية،  واجه الدكتور علي جمعه هجوما ضاريا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض تصريحاته على أنها دعوة للرجال بالاقدام على الزواج الثاني ، و الذي نفاه الدكتور علي جمعه و أكد أنه قد حدد كلماته في طلبه من الزوجة الأولى ألا تخرب بيتها ، و أن تعمل على جذب انتباه زوجها لكي تستطيع منافسة الزوجة الأولى .

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