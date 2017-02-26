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الإجازات الرسمية والعطلات وموعد رمضان والأعياد للقطاع الخاص والحكومى لعام 2017

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الإجازات الرسمية والعطلات وموعد رمضان والأعياد للقطاع الخاص والحكومى لعام 2017 الإجازات الرسمية والعطلات وموعد رمضان والأعياد للقطاع الخاص والحكومى لعام 2017

يبحث الكثيرون عن أيام العطلات والإجازات الرسمية للسنة الجديدة 2017 لمعرفة موعد  رمضان والأعياد، وهى الإجازات التي تعطل فيها المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات على أن يتقاضى العامل نظير اجازة هذا اليوم اجر عمل كامل، وهى بخلاف العطلات الرسمية أي يومي الجمعة والسبت، وتعتبر أجازات أما لتزامنها مع مناسبة وطنية أو احتفال، أو لظروف خاصة أو لتوقف العمل في هذا اليوم .

اجازات عام 2017 الرسمية :
السبت 7/1/2017 عيد الميلاد المجيد
الأربعاء 25/1/2016 عيد الثورة والشرطة
الأثنين 17/4/2017 شم النسيم
الثلاثاء 25/4/2017 عيد تحرير سيناء
الأثنين 1/5/2017 عيد العمال
الأثنين 26/6/2017 أجازة عيد الفطر لمدة 3 أيام
الجمعة 30/6/2017 أجازة ثورة 30 يونيو
الأحد 23/7/2017 أجازة ثورة 23 يوليو
السبت 2/9/2017 أجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام
الجمعة 6/10/2017 عيد السادس من أكتوبر
الأربعاء 14/11/2017 أجازة رأس السنة الهجرية 1439 هـ
الجمعة 1/12/2017 المولد النبوي الشريف

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رئيس قسم الأخبار