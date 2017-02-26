الإجازات الرسمية والعطلات وموعد رمضان والأعياد للقطاع الخاص والحكومى لعام 2017

يبحث الكثيرون عن أيام العطلات والإجازات الرسمية للسنة الجديدة 2017 لمعرفة موعد رمضان والأعياد، وهى الإجازات التي تعطل فيها المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات على أن يتقاضى العامل نظير اجازة هذا اليوم اجر عمل كامل، وهى بخلاف العطلات الرسمية أي يومي الجمعة والسبت، وتعتبر أجازات أما لتزامنها مع مناسبة وطنية أو احتفال، أو لظروف خاصة أو لتوقف العمل في هذا اليوم .
اجازات عام 2017 الرسمية :
|السبت
|7/1/2017
|عيد الميلاد المجيد
|الأربعاء
|25/1/2016
|عيد الثورة والشرطة
|الأثنين
|17/4/2017
|شم النسيم
|الثلاثاء
|25/4/2017
|عيد تحرير سيناء
|الأثنين
|1/5/2017
|عيد العمال
|الأثنين
|26/6/2017
|أجازة عيد الفطر لمدة 3 أيام
|الجمعة
|30/6/2017
|أجازة ثورة 30 يونيو
|الأحد
|23/7/2017
|أجازة ثورة 23 يوليو
|السبت
|2/9/2017
|أجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام
|الجمعة
|6/10/2017
|عيد السادس من أكتوبر
|الأربعاء
|14/11/2017
|أجازة رأس السنة الهجرية 1439 هـ
|الجمعة
|1/12/2017
|المولد النبوي الشريف