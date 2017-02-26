ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 26-2-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 595 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 510 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 397 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 680 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.760 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الأحد :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|680
|عيار 22
|623
|عيار 21
|595
|عيار 18
|510
|عيار 14
|397
|عيار 12
|340
|الاونصة
|21,148
|الجنيه الذهب
|4,760
|الكيلو
|680,000