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مجلس الوزراء ينفي تحديد عودة الأقباط إلى العريش: ''حسب الوضع الأمني''

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مجلس الوزراء ينفي تحديد عودة الأقباط إلى العريش: ''حسب الوضع الأمني'' مجلس الوزراء ينفي تحديد عودة الأقباط إلى العريش: ''حسب الوضع الأمني''

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يتابع تطورات الوضع في شمال سيناء بعد نزوح الأسر القبطية إلى محافظة الإسماعيلية خوفا على حياتها.

وأضاف سلطان في مداخلة هاتفية مع برنامج "عين على البرلمان" المذاع على قناة "الحياة2" اليوم السبت، أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات هذا الموضوع بدقة، وأجرى اتصالات مع مختلف الوزراء والمحافظين والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للتعرف على كافة المعلومات.

وأشار سلطان إلى أنه لم يُحدد بعد موعد عودة الأسر المسيحية إلى منازلهم بشمال سيناء، مؤكدًا أن ذلك يتوقف على تحسن الوضع الأمني هناك.

وأوضح مُتحدث أن غرفة العمليات تأتي لتقديم كل التسهيلات للأسر سواء بتقديم الخدمات الطبية لهم والمواد الغذائية.

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