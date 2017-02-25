حظك اليوم برج الحوت الأحد 26/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن، لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك، فكن جريئاً وغامر



عاطفياً: تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأساً على عقب، وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك



صحياً: ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة، فهي مفيدة لآلام الظهر

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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