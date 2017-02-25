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طرق كيفية العلاج علي نفقة الدولة بالأوراق المطلوبة والإجراءات

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طرق كيفية العلاج علي نفقة الدولة بالأوراق المطلوبة والإجراءات طرق كيفية العلاج علي نفقة الدولة بالأوراق المطلوبة والإجراءات

يعاني كثير من الشعب المصري من عدم القدرة علي الكشف بالعيادات الخارجية أو بالمستشفيات الخاصة وأيضاً من عدم القدرة علي شراء الأدوية والحال أصبح أسوء بكثير من قبل ذلك نظراً لغلاء الأدوية.

وقد أصدر تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن ارتفاع نسبة الفقر بأكتوبر لعام 2016 في وصلت إلي 27.8%.

وقام التقرير أيضاً بالذكر بأن هؤلاء المواطنين غير قادرين علي سد احتياجات الفرد الأساسية من علاج وغذاء ولكن توفر الدولة الإمكانية للعلاج علي نفقتها لهؤلاء المواطنين الغير قادرين من خلال الخطوات التالية التي سوف نعرضها.

الأوراق المطلوبة للعلاج علي نفقة الدولة :

  • صورة بطاقة الرقم القومي للمريض أو ولي الأمر.
  • تقرير طبي من جهة حكومية.
  • نموذج طلب العلاج علي نفقة الدولة (من المستشفيات والإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة).

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الإجراءات المطلوبة بعد تجهيز الأوراق المطلوبة :  

  • يتقدم المريض أو ولي الأمر له بالطلب إلي الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة المتخصصة والمجالس الطبية بالمحافظات.
  • يتم بعد ذلك بتوقيع الكشف الطبي للمريض لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.
  • تُرسل بعد ذلك أوراق المريض إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفي.
  • يسجل بعد ذلك الموظف المختص بالبيانات المقدمة من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بمليء النموذج الإلكتروني من خلال قومية للعلاج علي نفقة الدولة.
  • يتم بعد ذلك معالجة الطلب إلكترونياً بعرضه علي اللجان الطبية المتخصصة ويتم اتخاذ وإصدار القرار.
  • يتم بعد ذلك تحديد ميعاد استلام القرار ويمكن إرساله علي رقم الهاتف المحمول.
  • في حالة الموافقة علي الطلب يتم بعد ذلك التوجه لجهة العلاج المختص بالقرار لتنفيذه.
  • وتكون خدمة الطلب بالعلاج علي نفقة الدولة مجانية بدون أي رسوم أو دمغات.

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المستشفيات التابعة للشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة .

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