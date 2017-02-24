مدير التغذية المدرسية في وزارة الزراعة || يوضح حقيقة وجود مادة "الإكريلاميد" المسرطنة في "بسكويت المدارس"

سمر العشري

ترددت مؤخراً عدة أخبار من قبل "المنظمة الأوروبية للصحة" تؤكد وجود مادة تسمى"الأكريلاميد المسرطنة" في بسكويت الأطفال في المدارس المصرية وبنسب تفوق المعدلات المسموح بها مما أثار الكثير من التساؤلات ومعه غضب كبير من جانب المواطنين عقب تلك التصريحات إلا أن الرد على تلك التصريحات جاء قاطعاً.

وقد أكد المدير التنفيذي للتغذية المدرسية في وزارة الزراعة الدكتور "علاء عزوز" نفيه القاطع لتلك الأخبار نهائياً ولا يوجد أية مواد مسرطنة في بسكويت الأطفال وأن مشروع التغذية المدرسية يخضع لإشراف دقيق من جانب "المعهد القومي للتغذية" الذي يتبع وزارة الصحة وبمواصفات مطابقة للمعايير ويدخل في تكوين البسكويت نسب محددة من ومتوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والسعرات الحرارية والفيتامينات والأملاح المعدنية.

وأضاف "عزوز” في تصريحاته أن بسكويت المدارس يخضع لإشراف دقيق من لجنة ثلاثية تشكل من كل محافظة بها مسؤولين من وزارة الصحة والتموين ومسؤولين عن الجودة بالمصنع يقومون بفحص ومطابقة للخامات لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير الموضوعة وللوقوف على المخالفات ورفضها وعدم السماح لها بدخول المصانع حيث يبدأ دور اللجنة منذ اللحظات الأولى لعملية تصنيع البسكويت منذ دخول الخامات وفحصها حتى المرحلة النهائية المتعلقة بتعبئة البسكويت وتغليفه وتوزيعه في سيارات أيضاً مطابقة للمعايير وآمنة.