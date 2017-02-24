سعر الدولار اليوم الجمعة 24 فبراير و بدأ صعود الأسعار في السوق السوداء

نشط سعر الدولار اليوم الجمعة فى السوق السوداء بشكل ملحوظ، خاصة بعدما وصل الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية لجنيه و20 قرش تقريبا، وكانت أسعار الدولار قد ثبتت فى البنوك على مدار الأسبوع الماضى لتسجل أسعار الدولار بالبنوك مابين 15.70 و 15,80 للشراء، وهو مايجعل تحرك وشيك لأسعار الدولار بداية من الاحد القادم فى البنوك.

سعر الدولار اليوم الجمعة فى السوق السوداء والبنوك

وصل سعر الدولار اليوم الجمعة فى السوق السوداء 17 جنيه وهو مايعد زيادة فى سعر الدولار بالسوق الموازية للمرة الأولي منذ 20 يوما تقريبا، وكانت السوق السوداء قد عانت من حالة تراجع فى الفترة الماضية خاصة بعد تصريحات رئيس بنك مصر من عدم وجود قوائم لإنتظار المستوردين، لتعود السوق السوداء للظهور من جديد فى تعاملات الخميس.

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آخر تحديث منذ 23 دقيقة (09:13 ص) أفضل بنك تبيع له الآن هو كريدي أجريكول مصر، يشتري منك الدولار بسعر 15.90 جنيه أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك مصر، يبيع لك الدولار بسعر 15.72 جنيه سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير كريدي أجريكول مصر 15.90 16.00 منذ 14 ساعة مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.90 16.00 منذ 16 ساعة بنك مصر إيران للتنمية 15.80 15.90 منذ 20 ساعة البنك المصري الخليجي 15.79 15.89 منذ 24 ساعة البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 15.76 15.86 منذ 2 يومين البنك اﻷهلي اليوناني 15.76 15.86 منذ 24 ساعة البنك المركزي المصري 15.75 15.85 منذ 19 ساعة بنك الإسكندرية 15.75 15.85 منذ 4 أيام بنك التعمير والإسكان 15.75 15.85 منذ 23 ساعة بنك البركة مصر 15.75 15.85 منذ 18 ساعة بنك بلوم مصر 15.75 15.85 منذ 5 أيام إتش إس بي سي مصر 15.75 15.95 منذ 4 أيام البنك العربي مصر. 15.75 15.85 منذ 2 يومين البنك العربي اﻷفريقي الدولي 15.74 15.84 منذ 20 ساعة البنك المصري لتنمية الصادرات 15.73 15.80 منذ 3 أيام بنك القاهرة 15.70 15.77 منذ 16 ساعة بنك قناة السويس 15.70 15.80 منذ 3 أيام البنك التجاري الدولي 15.70 15.80 منذ 24 ساعة المصرف المتحد 15.70 15.80 منذ 22 ساعة البنك اﻷهلي المصري 15.70 15.75 منذ 3 أيام بنك التنمية والإئتمان الزراعي 15.70 15.80 منذ 4 أيام بنك مصر 15.67 15.72 منذ 18 ساعة بنك فيصل الإسلامي المصري 15.65 15.75 منذ 2 يومين

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

كانت عدد من الحملات قد أطلقت من أجل إتاحة منتجات بسعر أفضل خاصة بعد تحرير سعر الصرف وإرتفاع سعر الدولار وهو ماأدي إلي إرتفاع أسعار السلع والمنتجات والتى تعتمد فى أغلبها على الإستيراد، وكانت تقارير تحدثت عن هبوط فى أسعار الدواجن بعد تراجع سعر الدولار الأخير.

سعر الدولار اليوم

وأكد أحد الخبراء الإقتصاديين أن تراجع أسعار السلع خلال الفترة القادمة مرهون بإستقرار سعر الدولار مابين 14 و 15 جنيه مع عدم السماح للسوق السوداء بالعودة من خلال توفير الدولار المطلوب للعمليات الإستيرادية وتشجيع التصدير، وإستبدال المنتج المحلي بالمستورد لدعم الجنيه المصرى.

تحديث اليوم الجمعة فى بداية التعاملات:

جاء إستقرار سعر الدولار فى البنوك ليحدث نقلة نوعية فى سعر الدولار فى السوق الموازية، حيث تابع الموقع حالات الطلب على الدولار بشكل ملحوظ، وهو ماجعل سعر الدولار يرتفع قليلا فى السوق السوداء، إلا أن عودة البنوك من جديد وتوفيرها طلبات المستوردين سيقوض السوق السوداء بشكل كبير.

تحديث الساعة 9:30 صباحا:

إستقر سعر الدولار اليوم بشكل كبير فى البنوك إلا أن السعر فى السوق السوداء يأخذ منحنى أخر مع زيادة الطلب.

شبكةعيونالإخبارية

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