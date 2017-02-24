أسعار جميع السيارات بالأسواق بعد تخفيض الدولار الجمركي

شيماء مصطفى

تشهد أسواق السيارات حالة من الركود في البيع والشراء، بعد إنخفاض أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي، والذي توقع خبراء إقتصاديين أن يستمر في الأنخفاض بعد أن وصل إلي سعر 15,70 للشراء لأول مرة منذ تنفيذ قرار سعر الصرف، مما دفع أصحباب معارض السيارات إلي تخفيض أسعار السيارات بعد أن وصل عدد السيارات المخزنة إلي ثلاثين ألف سيارة في إنتظار من يشتريها.

إنخفاض أسعار السيارات

وقد أفاد أحد كبار موزعي السيارات في السوق المصرية (علاء السبع) أن موزعي السيارات قد إتفقو علي تخفيض الاسعار لتحريك المياة في السوق بعد حالة الركود الأخيرة ، وأن التجار لاتسعي لتحقيق مكاسب مبالغ فيها، وأن تراجع الدولار لن يؤثر فوراً في الوقت الحالي علي اسعار السيارات ولن يقودها للتراجع بشكل مباشر.

ولقد تخطت تخفيضات عدد من السيارات موديل 2016 حاجز ال120 ألف جنيه، وإنضمت عدة موديلات لتلك التخفيضات ومنها” هيونداي ـ كيا ـ ميتسوبيشي ـ سوزوكي ـ لادا ـ رينو ـ شيفرولية” خلال الأسابيع الماضية.

نعرض لكم قيمة التخفيضات علي الموديلات المختلفة من السيارات

ـ كيا كارينز وصل قيمة التخفيضات من 100 ألف جنيه إلي 150 ألف جنيه.

ـ كيا بيكانتو وصل قيمة التخفيضات من 20 ألف جنيه إلي 40 ألف جنيه.

ـ كيا ريو وصل قيمة التخفيضات من 40 ألف جنيه إلي 80 ألف جنيه.

ـ كيا سيرتو وصل قيمة التخفيضات من 20 ألف جنيه إلي 40 ألف جنيه.

ـ كيا سيد وصل قيمة التخفيضات من 50 ألف جنيه إلي 80 ألف جنيه.

ـ كيا سول وصل قيمة التخفيضات من 15 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه.

ـ ميتسوبيشي لانسر وصل قيمة التخفيضات من 5 آلاف إلي 30 ألف جنيه.

ـ سوزيكي سويفت وصل قيمة الإنخفاض من 10آلاف إلي 15 ألف جنية.

ـ سوزيكي ألتو وصل قيمة الإنخفاض من5 آلاف إلي 10 آلاف جنيه.

ـ رينو لوجان وصل قيمة الإنخفاض من 15 ألف جنيه إلي 25 ألف جنيه.

ـ هيونداي إلنترا HD وصل قيمة الإنخفاض من 40 ألف جنيه إلي 70 ألف جنيه.

ـ هيونداي إلنترا AD وصل قيمة الإنخفاض من 70 ألف جنيه إلي 80 ألف جنيه.

ـ هيونداي إكسنت وصل قيمة الإنخفاض من 50 ألف جنيه إلي 70 ألف جنيه.

ـ هيونداي سولاريس وصل قيمة الإنخفاض من 70 ألف إلي 80 ألف جنيه.

ـ شيفرولية أوبترا وصل قيمة الإنخفاض من 10 آلاف إلي 15 ألف جنيه.

ـ شيفرولية أفيو وصل قيمة الإنخفاض من 10 آلاف إلي 15 ألف جنيه.

وإليكم أسعار جميع السيارات بعد تخفيض الدولار الجمركي:

ـ سيارات الهيونداي ـ سيارات إسكودا

ـ سيارات

ـ سيارات سوزوكي

ـ سيارات مرسيدس

ـ سيارات هيونداي

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