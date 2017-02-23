حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: أنت في أحسن حالاتك في العمل، ويبدو أنك جاهز بالإجابة المناسبة لكل سؤال، والحل السليم لكل مشكلة



عاطفياً: أنت نافد الصبر و عصبي أكثر من اللازم وقد تنتابك الحساسية من مواضيع صغيرة



صحياً: لا تكثر من أكل الأطعمة الغنية بالدهنيات ولا سيما في السهرات التي لا تنتبه فيها إلى الكمية التي تستهلكها

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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