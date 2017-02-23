ورطه «مبارك» ووافق على «طباخ الريس» بهذا الشرط

شيماء مصطفى

ملامحه سينمائية من الطراز الأول، جادة إلى حد الشعور بالهيبة والعظمة، الأمر الذى أهله للانفراد بتجسيد أدوار المسؤولين بشكل صريح في مصر لأول مرة، فضلًا عن طباعه الهادئة التي يتحلى بها، سواء على مستوى أدواره طوال مسيرته الفنية، أو على مستوى حياته الشخصية، فهو قليل الظهور الإعلامي، لم يسمع أحد عن إثارته للمشاكل مع زملائه يومًا ما، ومع ذلك أحبه الجمهور من خلال أدواره وتعلقوا به، لدرجة أن البعض منهم طالب بترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، بعد تجسيده لشخصية الرئيس في فيلمه الأشهر "طباخ الريس". "التحرير لايف" يرصد لكم 20 معلومة عن الفنان خالد زكي بالتقرير التالي..

1- ولد "خالد عباس زكي" في 22 فبراير من عام 1950، بمحافظة القاهرة.

2- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.

3- عُين بالمسرح القومي فور تخرجه، وظل عضوًا في فريقه إلى أن وصل لسن التقاعد.

4- بدايته الفنية كانت في دور صغير بفيلم "مدرسة المراهقين" عام 1973، مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى وجمال سماعيل وإخراج أحمد فؤاد.

5- تزوج بعد التخرج بعام بعد قصة حب مع فتاة منذ المرحلة الثانوية، واستمرت 6 سنوات لتكلل بعدها بالزواج.

6- مارس عددًا من الرياضات منها السباحة وكرة الطائرة ولعبة تنس الطاولة وحصل فيها على جوائز كثيرة، كما لعب رياضة الجمباز في البدايات، ولكنه لم يتمكن من ممارسة تلك الرياضات بعد انشغاله في التمثيل.

7- شارك فى عدد كبير من الأعمال الفنية خلال فترة السبعينيات أشهرها فيلم "عايشين الحب" مع هاني شاكر عام 1974، وفيلم "حبيبة غيري" عام 1974، وفيلم "اذكريني" مع نجلاء فتحي عام 1978.

8- أول بطولة له كانت في مسلسل "الضباب" عام 1977، مع الراحلين كريمة مختار وصلاح منصور، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقي إعجاب المشاهدين.

9- برع في تقديم أدوار الشر بعدد من الأعمال منها الفيلم التليفزيوني "حب بلا ضفاف" عام 1983، كما قام بتجسيد شخصية رجل الأعمال الفاسد في فيلم "وش إجرام" عام 2006 مع الفنان محمد هنيدي ولبلبة.

10- يعتز كثيرًا بدوره في مسلسل "الشهد والدموع" من إخراج إسماعيل عبد الحافظ، ومن شدة حبه للمسلسل طلب من كاتبه أسامة أنور عكاشة عمل جزء ثالث منه، فوافق الأخير وتحمس للفكرة، إلا أن وفاته حالت دون إتمام المشروع، وفق ما ذكر الفنان خالد زكي في حوار مع برنامج "بوضوح".

11- غاب لفترة طويلة عن السينما، ثم عاد من خلال دور ضيف شرف في فيلم "ملاكي إسكندرية"، وبرر سبب غيابه بأنه يرفض الكثير من الأدوار التي تعرض عليه لأنها دون المستوى، ولكنه قد يضطر أحيانًا للقبول بدافع توفير نفقات المعيشة، حيث إنه أوضح أن دخله الوحيد من مهنة التمثيل فقط، وليس لديه أي مشاريع أخرى.

12- كان أول من يقدم دور رئيس جمهورية مصر في عمل فني بشكل صريح، ودون إسقاط فني على صاحب المنصب، وكان ذلك في فيلم "طباخ الريس" مع طلعت زكريا وداليا مصطفى.

13- أوضح في حوار صحفي سابق مع جريدة المساء أنه اشترط قبل الموافقة على دوره في فيلم "طباخ الريس" عدم وضع صورته على "الأفيش"، حتى لا يتوهم الجمهور أن الفيلم عن الرئيس "مبارك"، فقد كان يعمل على تقديم منصب الرئيس وليس شخصه، وقال: " لم نسع خلال هذا العمل إلى تقديم شخص الرئيس حسني مبارك بأيّ حال من الأحوال، ما قدّمناه لم يكن أشخاصًا لكنّنا أخذنا المنصب، منصب الرئيس ولم نقلّد إطلاقا أيًّا من الرؤساء، وعلى هذا الأساس اتّفقت مع الشركة المنتجة على ألا تقدّم صورتي على أفيشات الفيلم لأنّنا لا نرمز إلى شخصية بعينها وإنّما إلى منصب".

14- في عام 2012 فوجئ "زكي" بدعوات بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالترشح لمنصب رئيس الجمهور، وهو الأمر الذي أثار ضحكه خاصة وأنه ليس متابعًا لتلك المواقع.

15- أكد أن الرئيس الأسبق "مبارك" أشاد بدوره في الفيلم ولكنه لم يتصل به، وإنما اكتفى بمقابلة الفنان طلعت زكريا بالقصر الجمهوري.

16- الغريب أنه تعرض لهجوم شديد من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ورطته شخصية الرئيس في صدام سياسي مع النشطاء الذين اعتبروا دوره بمثابة تلميع لـ "مبارك"، حيث تم تقديم الشخصية بشكل مثالي، ما أثار استياء الكثيرين.

17- قدم لأول مرة في تاريخ الدراما المصرية دور وزير الداخلية بشكل صريح في مسلسل "صاحب السعادة"، مع عادل إمام، رغم خوفه من تقديم الشخصية، خاصة وأنها لم تخلُ من جرعة كوميديا، إلا أن الدور نال إعجاب الكثير من النقاد.

18- صرح بأن اضطر لزيادة وزنه 12 كجم لكي تتناسب هيئته مع دور وزير الداخلية.

19- يتمنى تقديم دور صامت، ويرى أنه أصعب الأدوار.

20- لديه من الأبناء "تامر ودينا"، وكذلك لديه حفيدان.

شبكةعيونالإخبارية

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