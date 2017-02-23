فيفى عبدة الروج بـ 500 جنية لا لغلاء الماكياج

شيماء مصطفى

سبب إقتحام فيفى عبدة مواقع التواصل الأجتماعى

الراقصة المصرية الشهيرة فيفى عبدة صرحت من قبل أن بناتها هنادى وعزة هم المسؤولين عن دخولها عالم التواصل الأجتماعى، حيثُ دائماً ما كانت كلاً منهم منشغلة بالهاتف الخاص بها، وبالتحديد مواقع التواصل الأجتماعى مثل “Facebook-فيسبوك” و “Twitter-تويتر” وموقع الفيديوهات والصور الشهير “instagram-إنستجرام”.

إعتماد فيفى عبدة على مواقع التواصل الأجتماعى

وأقتحمت فيفى عبدة هذا العالم فى البداية لكى تستكشفة ولكن بعد ذلك أكتشفت أنة وسيلة مهمة للغاية للتواصل مع جمهورها ومحبيها فى مصر والوطن العربى وحول العالم، وكا عادة فيفى عبدة دائماً ما تنشر فيديوهات لجمهورها على موقع إنستجرام بالتحديد وتشاركهم وجهتها دائماً أثناء خروجها لمناسبات أو شئ من هذا القبيل، بالأضافة إلى رسائل الصباح والمساء التى دائماً تبعثها لجمهورها يومياً، والفيديوهات والشوش المضحكة.

تدوينة فيفى عبدة على موقع “فيسبوك” التى أثارت الجدل

وقامت فيفى بالتعليق على موجة الغلاء الطاحنة لمستحضرات التجميل وذلك بعد أن تم زيادة التعريقة الجمركية والاستهلاكية والسبب أن البعض يعتقد أنها غير ضرورية وقال فيفى عبدة فى تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” قائلة: “كنت باشتري امبارح شويه مكياجات.. لقيت صوبع الروج بـ 500 جنية ، اي سوير النسوان معدتش هاتتباس، لأ لغلاء الماكياج”.

سبب الحالة السيئة مؤخراً التى كانت بها فيفى عبدة

يذكر أن الراقصة فيفى عبدة قد مرت في الفترة السابقة بحالة نفسية سيئة بالتحديد بعد وفاة محمود الدسوقي وهو زوج نجلتها عزة، وأيضاً بعد أن تعرّضت لحادث على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، ولكنها نجت منه.

شبكةعيونالإخبارية

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