حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 23/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيراً، فكن واقعياً واطرد الأفكار السود من رأسك



عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار



صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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