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هل تعاني من قرح الفم المؤلمة؟ إليك الأسباب والعلاج

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هل تعاني من قرح الفم المؤلمة؟ إليك الأسباب والعلاج هل تعاني من قرح الفم المؤلمة؟ إليك الأسباب والعلاج

يعاني أغلب الأشخاص بلا شك من تلك القرح الصغيرة التي تظهر في الفم من الداخل، وبالرغم من كونها صغيرة الحجم جدًا إلا انها قد تتسبب بالكثير من الآلام. وهنا يوضح الأطباء بحسب ما ذكره موقع healthline أن تلك القرح تتكون نتيجة للعديد من الأسباب منها:

 
- الحالة النفسية لدى الشخص
-عدم تناول الأكلات الغير صحية (مشاكل في المعدة)
- تناول المشروبات الساخنة
- بعض مشاكل الأسنان
 
أما عن العلاج فيقول الأطباء أن أغلب حالات قرح الفم من السهل جدًا علاجها، كما أنها قد تتلاشى من تلقاء نفسها، ولكن إذا طالت الحالة المرضية لدى الشخص المصاب، فيمكن في تلك الحالة استخدام جيل الفم الخاص لعلاج هذه القرح.
 

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