اسعار العملات اليوم الأربعاء 22-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٤٤٠٧
|٥١.٦١٢٥
|02/22 12:00 ص
|دينار بحريني
|٤١.٦٧١١
|٤١.٧٨٠٦
|02/22 12:00 ص
|ريال عماني
|٤٠.٨٠٧٣
|٤٠.٩١٤٦
|02/22 12:00 ص
|ريال قطري
|٤.٣١٤٥
|٤.٣٢٥٨
|02/22 12:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٧٧٢
|٤.٢٨٩١
|02/22 12:00 ص
|ريال سعودي
|٤.١٨٩
|٤.٢٠٠٣
|02/22 12:00 ص
|دينار أردني
|٢٢.١٥٨
|٢٢.٢١٧٤
|02/22 12:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٣٥٥
|٢.٢٤٩٨
|02/22 12:00 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٥٣٥٤
|١٩.٦٥٨٦
|02/22 12:00 ص
|يورو
|١٦.٦١٨
|١٦.٧٢٢٥
|02/22 12:00 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٧١
|١٥.٧٦
|02/22 12:00 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٦١٤٨
|١٥.٧١١٣
|02/22 12:00 ص
|ين ياباني
|١٣.٨١٧١
|١٣.٩٢٧٦
|02/22 12:00 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠٤٣٣
|١٢.١١٣٤
|02/22 12:00 ص
|دولار كندي
|١١.٩٤٨٦
|١٢.٠٢٣٦
|02/22 12:00 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٧٨٣
|١.٨٨٩٥
|02/22 12:00 ص
|كرون سويدي
|١.٧٥٢٥
|١.٧٦٣١
|02/22 12:00 ص