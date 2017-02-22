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اسعار العملات اليوم الأربعاء 22-2-2017 في بنك مصر

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اسعار العملات اليوم الأربعاء 22-2-2017 في بنك مصر اسعار العملات اليوم الأربعاء 22-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في في تحديد  الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء  :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥١.٤٤٠٧ ٥١.٦١٢٥ 02/22 12:00 ص
دينار بحريني ٤١.٦٧١١ ٤١.٧٨٠٦ 02/22 12:00 ص
ريال عماني ٤٠.٨٠٧٣ ٤٠.٩١٤٦ 02/22 12:00 ص
ريال قطري ٤.٣١٤٥ ٤.٣٢٥٨ 02/22 12:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٢٧٧٢ ٤.٢٨٩١ 02/22 12:00 ص
ريال سعودي ٤.١٨٩ ٤.٢٠٠٣ 02/22 12:00 ص
دينار أردني ٢٢.١٥٨ ٢٢.٢١٧٤ 02/22 12:00 ص
كرون دنماركي ٢.٢٣٥٥ ٢.٢٤٩٨ 02/22 12:00 ص
جنيه إسترليني ١٩.٥٣٥٤ ١٩.٦٥٨٦ 02/22 12:00 ص
يورو ١٦.٦١٨ ١٦.٧٢٢٥ 02/22 12:00 ص
دولار أمريكي ١٥.٧١ ١٥.٧٦ 02/22 12:00 ص
فرنك سويسري ١٥.٦١٤٨ ١٥.٧١١٣ 02/22 12:00 ص
ين ياباني ١٣.٨١٧١ ١٣.٩٢٧٦ 02/22 12:00 ص
دولار استرالي ١٢.٠٤٣٣ ١٢.١١٣٤ 02/22 12:00 ص
دولار كندي ١١.٩٤٨٦ ١٢.٠٢٣٦ 02/22 12:00 ص
كرون نرويجي ١.٨٧٨٣ ١.٨٨٩٥ 02/22 12:00 ص
كرون سويدي ١.٧٥٢٥ ١.٧٦٣١ 02/22 12:00 ص

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رئيس قسم الأخبار

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