"قبلة يوميا تبقى الطبيب بعيدا".. 10 فوائد صحية للبوس منها فقدان الوزن

قبلة يوميًا يمكن أن تبقى الطبيب بعيدًا"، مقولة شهيرة حيث إن التقبيل له وظيفة بيولوجية كامنة، ويخفف التوتر ما يجعل ضخ الدم أسرع ويؤدى إلى خفض الكولسترول الضار.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “RD” عن 10 فوائد مذهلة ومثيرة للتقبيل، وتشمل:

1- خفض ضغط الدم

التقبيل يساعد على تمدد الأوعية الدموية، ما قد يساعد على خفض ضغط الدم.

2- تخفيف التشنجات والصداع

يساعد التقبيل على تخفيف الألم خاصة الصداع أو آلام الطمث عند النساء.

3- تنظيف الأسنان

التقبيل يزيد من إنتاج اللعاب فى الفم، وهذا يساعد على غسل البلاك على الأسنان والذى قد يؤدى إلى تسوس الأسنان.

4- الإفراج عن هرمونات السعادة

التقبيل يجعل الجسم يفرز المواد الكيميائية المسئولة عن الشعور بالسعادة مثل "السيروتونين"، "الدوبامين"، و"الأوكسيتوسين"، المعروفة باسم هرمونات السعادة.

5- حرق السعرات الحرارية

القبلة لن تحل محل جلسة التمرين، ولكن قبلة قوية قد حرق السعرات الحرارية 8-16 سعر حراريًا.

6- القبلات تقلل التوتر

القبلات تعمل على تقليل هرمون الإجهاد وهو ما يسمى بـ"الكورتيزول" ويزيد من مستويات هرمون "السيروتونين" المسئول عن المزاج فى الدماغ.

7- القبلات تعزز هرمون السعادة فى المخ

كشفت دراسات حديثة عن أن التقبيل يحسن من المزاج من خلال زيادة "الاندورفين" فى الجسم، ويزيد من الشعور بالسعادة، لافتةً إلى أن السعادة تتلخص فى "قبلة".

8- القبلات تقوى المناعة

تعتبر القبلات سلاحًا قويًا ضد الأمراض حيث إنها تعزز المناعة عن طريق الإفراج عن الأجسام المضادة التى تقتل البكتيريا، وقد بينت دراسات سابقة أن التقبيل يجعل اللعاب لدينا يفرز المضادات الحيوية الطبيعية.

9- القبلات تقلل الألم

القبلات تقلل من الألم عن طريق إفرازات اللعاب لدينا والتى تحتوى على نوع من التخدير ويزيد من المتعة عن طريق الإفراج عن "الدوبامين" الذى يؤثر على الاستجابات العاطفية.

10- القبلات تطيل العمر

تعتبر القبلات من أبرز الأسلحة التى تعزز العلاقة الزوجية وتعيد تماسكها، بالإضافة إلى أنها تطيل العمر خمس سنوات أكثر من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، وفقًا للدراسات.

شبكةعيونالإخبارية

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