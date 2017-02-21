من فقدان الوزن للعطش الشديد.. 9 علامات خطيرة لا تتجاهلى ظهورها على طفلك

شيماء مصطفى

الأطفال خاصة حديثى الولادة لا يمكنهم أن يعبروا عن حالتهم الصحية لذلك يجب أن تلاحظ الأمهات العلامات الصحية الغريبة على مولودها وأن تتعامل معها ببعض من توخى الحذر والقلق بشأنه، ولعل من أبرز العلامات التى يجب عليها ألا تتجاهلها على الطفل، بحسب ما ذكرها موقع "healthline" الطبى هى:

1- عدم الاستجابة للأصوات العالية

يجب عليك أن تلاحظى رد فعل طفلك للصوت العالى خاصة القريب من الصراخ لأنه إذا لم يستجب أو ينزعج له، فذلك يعنى أنه يعانى من مشكلات فى السمع.

2- مشكلة تركيز

إذا كان طفلك يواجه مشكلة فى التركيز، فعليك معرفة أنه لا يعانى مرض نفسى ما أو تشوش ذهنى، فهو من الممكن أن يكون لديه ضعف بصرى ولكن لا يتمكن من قول ذلك أو معرفته خاصة للأطفال الصغار الذين فى سنواتهم الأولى بالحضانة، ومن العلامات التى تبدو على الطفل التحديق وصعوبة القراءة والجلوس قريبًا جدًا من التليفزيون.

3- صداع شديد وحرارة عالية

من الطبيعى أن تبدو علامات الحمى على طفلك وارتفاع الحرارة بسبب فيروسات البطن والعدوى البسيطة ولكن إن صاحبه صداع، فعليك بالذهاب فورًا للطبيب لأنه يعانى من مشكلة أكبر من مجرد تعب ويجب أن يتلقى العلاج قبل أى مضاعفات قد تؤدى للموت.

4- مشكلات السمع

هناك أمر فى غاية الخطورة وهو أن الأطفال يتعرضون لسماع الكثير من الأصوات خلال الموسيقى أو ألعاب الفيديو أو مشاهدة التليفزيون، وكثيرًا ما يضعون السماعات، وهو الأمر الذى ينعكس عليهم بمشكلات سمعية بالغة، فإن 12.5 من الأطفال ما بين 6 سنوات إلى 91 سنة، لديهم تلف مستديم فى السمع بسبب التعرض للأصوات العالية، وذلك وفقًا لإحصائيات مراكز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكية (CDC).

5- آلام البطن

كثيرًا ما يصاب الطفل بآلام فى معدته بشكل عام وذلك لتغيير النظام الغذائى أو تجربة أطعمة جديدة خاصة تناول الوجبات السريعة، ولكن الأمر لا يقتصر على مجرد ألم أحيانًا بل يصاحبه عدد من العلامات الأخرى التى تنوه بمشكلة أكبر وتتمثل فى آلام البطن فى أسفل الجانب الأيمن والقىء والإسهال، خاصة أنه قد يعانى من التهاب الزائدة الدودية.

6- إجهاد شديد

إذا لاحظت أن طفلك يعانى الإجهاد كثيرًا وقلة الطاقة، فهنا تبدأ المشكلة، فهناك كثير من الأسباب للإجهاد فلا تتجاهلى ذلك خاصة أن ظهر على طفلك ليلا، وتوجهى للطبيب الذى سيناقش عددًا من الاحتمالات، والتى تشمل على الأنيميا والاكتئاب وسوء امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

7- مشكلات التنفس

إذا كان الطفل يعانى من مشكلات تنفس مثل النفس القصير وصعوبة التعافى من العدوى التنفسية سريعًا، فاهتم لذلك الأمر لأنها علامات تعبر عن الإصابة بمرض الربو.

8- فقدان الوزن

من المؤسف أن فقدان الوزن ليس كما تتخيلين أمرًا طبيعيًا، فعندما يحدث ذلك سريعًا بشكل درامى وغير مبرر، يكون هناك مشكلة صحية تسببت فى ذلك.

9- العطش الشديد

إذا كان الطفل يعانى من عطش مستمر سواء استهلك طاقة من خلال الأنشطة اليومية أو لا، فعليك بالإسراع للطبيب فقد يكون طفلك يعانى من السكر خاصة إن أصطحب هذه العلامة زيادة أيضًا فى الشعور بالجوع والتبول وفقدان الوزن والإجهاد.

شبكةعيونالإخبارية

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