"ميسى" أمام الأهرامات.. أسطورة برشلونة لـ"عمرو أديب": لمست الأحجار ورأيت التاريخ وأعلم عظمة بلادكم.. "البرغوث" ينشر صورته بـ"أرض الحضارة" ويعلن بدء محاربة فيروس سى ويدعو العالم لزيارة مصر

وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسبانى عصر اليوم الثلاثاء القاهرة، بطائرته الخاصة، فى زيارة لمصر، وذلك فى إطار المشاركة بحملة "تور آند كيور" لعلاج فيروس C تحت شعار "عالم خالٍ من فيروس سى".

ميسي يزور الأهرامات

زار النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، منطقة الأهرامات، وقام بجولة تفقدية داخل الأهرامات، وعرضت قنوات "on sport" و"on e"، وبرعاية "اليوم السابع"، لقطات لزيارة ليونيل ميسى أهرامات الجيزة، خلال زيارته لمصر التى ستستغرق 8 ساعات.

ميسي يطلب التصوير مع شيخ خفر الأهرامات

طلب اللاعب العالمى، ليونيل ميسى، لاعب نادى برشلونة، التصوير مع شيخ خفر منطقة الأهرامات، مبديا إعجابه بزيه المصرى.

النجم الأرجنتينى يسأل عن توت عنخ أمون

كشف العالم المصرى الدكتور زاهى حواس، ما دار بينه وبين اللاعب العالمى ميسى، أثناء اصطحابه فى جولة بالهرم الأكبر فى منطقة آثار الجيزة.

وقال "حواس" فى تصريحات خاصة إن ميسى أبدى إعجابه بالحضارة المصرية القديمة قائلاً: "كان حلمى أن أزور هذا المكان التاريخى"، وأبدى انبهاره بعظمة الأهرامات، وسأل عن الملك توت عنخ أمون وطريقة موته، وأضاف حواس:" أوضحت له أنه بعد إجراء عدد من الدراسات وباستخدام الأشعة توصلنا إلى أن "توت" لم يمت مقتولاً لكنه سقط من عربته الحربية أثناء سيرها".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، وراديو نغم FM، :"الآن تم المراد من رب العباد"، مشيراً إلى أن ميسى وصل الساعة 3.10 عصرا، ويزور الهرم، مردفاً: "كل الناس قالت هيجى ومش هيجى.. هيوصل ومش هيوصل، وكل تأخيرة وفيها خيرة، لما اتأخر جه الصبح بدرى".

ميسي

وذكر أديب أن موكب ميسى يتحرك من الهرم متجهاً إلى الفندق، فى حراسة مشددة تقل ميسى من الهرم الذى بُنى منذ آلاف السنين، إلى مينا هاوس الذى بُنى عام 1969، أى من التاريخ إلى التاريخ يعود ميسى إلى الفندق ليرتدى ملابسه الرسمية.

وأشار أديب، إلى أن هناك مليار "تويتة" - عندما يغرد ميسى من أمام الهرم -، فالعالم يرى ميسى فى مصر أمام الهرم الأكبر، لافتاً إلى أنه سيجرى لقاء مع ميسى يعقبه الاحتفال، وعلاج 20 ألف حالة مصابة بفيروس سى.

وأوضح أن موكب ميسى يشمل 15 سيارة على الأقل، سيارات من الجيش والشرطة والإسعاف، موضحاً ان الهدف أن يعرف العالم كله أن ميسى فى مصر، وأن السياحة العلاجية فى مصر، وأكثر من 2 مليون شخص يستعدون للذهاب لمصر لتلقى السياحة العلاجية.

ميسي

يذكر أن اللاعب العالمى ليونيل ميسي عاد إلى فندق مينا هاوس بعد جولته التفقدية السريعة بالأهرامات.

وعرضت فضائية "ON SPORT"، فيديو للحظة دخول ميسى فندق مينا هاوس، حيث أشاد الإعلامى عمرو أديب بهذه الزيارة، مؤكدا أن فندق مينا هاوس أقدم فنادق مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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