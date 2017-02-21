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ضبط ساقطات يستقبلن راغبى المتعة فى شقة مفروشة بالإسكندرية بالدولار

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ضبط ساقطات يستقبلن راغبى المتعة فى شقة مفروشة بالإسكندرية بالدولار ضبط ساقطات يستقبلن راغبى المتعة فى شقة مفروشة بالإسكندرية بالدولار

نجحت مباحث مكافحة الآداب بالإسكندرية في ضبط سيدة تدير شقة للأعمال المنافية للآداب بمنطقة الرمل، ودأبت على استقطاب راغبى المتعة الحرام لعرض السيدات عليهم لممارسة الجنس.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية مفادها وجود شقة تُمارس فيها أعمال منافية للآداب بمنطقة الرمل، فتوجهت حملة أمنية باشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، واستهدفت الشقة بعد تقنين الإجراءات ونجحت في ضبط صاحبة الشقة و3 سيدات ورجل.

وكشفت تحقيقات رجال الشرطة، أن الشقة ملك "مها.ر"، سبق اتهامها فى 3 قضايا آداب قبل ذلك، وتستقطب السيدات المطلقات لعرضهن على راغبى المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية تتخطى الـ 500 جنيه فى المرة الواحدة.

وتبين أن بعض السيدات يحصلن على عملات أجنبية من الزبائن رجال الأعمال تتمثل فى دولارات، تحرر المحضر رقم 4203 بالواقعة، وأحالهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية للنيابة.

 

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