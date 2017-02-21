النظام الغذائي الذي جعل الفتاة المصرية أضخم فتاة في العالم تفقد 30 كيلوا من وزنها

نشر موقع “MID-DAY”، بعض المعلومات والنظام الغذائي الذي تتبعه،الفتاة المصرية إيمان عبد العاطي أضخم فتاة على مستوى العالم، والتي تزن أكثر من 500 كيلو جرام، والذي جعلها تفقد حوالي 30 كيلوا جرام من وزنها خلال أيام قليلة.

وأشار الموقع بأن إيمان تتحسن للأفضل بكثير، وحالتها النفسية أصبحت جيدة جداً، كما أن هناك حوالي 14 طبيب يقومون بمتابعتها والإشراف على صحتها، وذلك بعد أن قرر طبيب هندي مشهور جداً تبني حالتها ومعالجتها من السمنة.

وقام فريق من الأطباء المشرف على الفتاة المصرية، بعمل نظام يومي غذائي لها، وفقدت من وزنها بعض الكيلو جرامات، وهناك تحسن ملحوظ للكلى والقلب و الكبد، بعد اتباع هذا النظام الغذائي.

والنظام الغذائي الذي تتبعه الفتاة كما يلي:

1_التوقف تماماً عن تناول اللحم والخبز.

2_ تناول مكملات ألياف.

3_تناول مكملات غذائية غنية بالبروتين.

4_تناول منتجات ألبان.

5_ علاج طبيعي من مساج وتحريك للمفاصل، من أجل إحراق الدهون.